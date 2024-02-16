بمشاركة طارق حامد، الشباب يخطف فوزا ثمينا من ضمك في الدوري السعودي

الدوري السعودي، خسر فريق ضمك السعودي أمام ضيفه فريق الشباب بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن مواجهات الجولة ال20 من الدوري السعودي.

سجل هدف الشباب السعودي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، الذي شهد أفضلية نسبية لصالح فريق ضمك ولم يتمكن لاعبوه من ستغلال استحواذهم في هز شباك الضيوف.

انتفض فريق الشباب في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء استغل النقص العددي في صفوف ضمك، وينجح إيفان راكيتيش في خطف هدف الشباب السعودي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

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المباراة شهدت مشاركة النجم المصري طارق حامد أساسيا، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 18 من عمر المباراة للخشونة، فيما شهدت المباراة طرد زميله في الفريق سنوسي محمد الهوساوي في الدقيقة 67، بعد أن تلقى إنذارين خلال المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذه النتيجة تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز السادس، بينما رفع الشباب رصيده إلى 24 نقطة تقدم بها للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي

طارق حامد بقميص ضمك السعودي، فيت

تشكيل ضمك أمام الشباب في الدوري السعودي

وشهد تشكيل فريق ضمك، تواجد المصري طارق حامد، الذي حجز لنفسه مكانا في تشكيل الفريق السعودي، بفضل ثبات مستواه وتقديم عروض قوية.

وجاء تشكيل ضمك مكونا من:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: الهوساوي، العنزي، بدران، الرشيدي.

خط الوسط: انتوليتش، طارق حامد، ستانشيو.

الهجوم: نكودو، الزين، عبد العزيز الشهراني

تشكيل فريق الشباب السعودي ضد ضمك

في المقابل، أعلن فيتور بيريرا المدير الفني للشباب تشكيل فريقه لمواجهة ضمك بالدوري السعودي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: متعب الحربي، رومان سايس، إياجو سانتوس، نادر الشراري.

خط الوسط: جوستافو كويلار، إيفان راكيتيتش، هتان باهبري.

خط الهجوم: فيتينيو، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.

الهلال يخوض مبارياته على ملعبه الجديد

في سياق أخر، وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خوض فريق الهلال مبارياته بدوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد المملكة أرينا.

كما وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على نقل مباريات الهلال المقبلة إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وطلب الهلال مؤخرا نقل جميع مبارياته إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا" الذي خرج للنور قبل أيام قليلة في كأس موسم الرياض 2024.

وبناء على ذلك، أصدرت لجنة المسابقات بيانا أعلنت خلاله الموافقة على طلب "الزعيم" بنقل المباريات المقبلة إلى المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام كلاسيكو الهلال والاتحاد على نفس الملعب في الجولة 22، يوم 1 مارس المقبل.