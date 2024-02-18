البنك الأهلي يخطف تعادلا مثيرا أمام زد بالوقت الضائع في الدوري المصري

الدوري المصري، تعادل فريق زد مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ13 في الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة زد والبنك الأهلي

سجل هدف زد اللاعب أحمد عاطف “قطة” في الدقيقة 44، بينما تعادل البنك الأهلي عن طريق محمد رضا مدافع زد الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل زد أمام البنك الأهلي

في حراسة المرمى: عمر حسام.

في خط الدفاع: محمد رضا - عبد الله بكري - مصطفى العش - محمد أشرف.

في خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي.

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في خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في مباراة زد والبنك الاهلي.

مواعيد الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

بيراميدز ضد الاتحاد، 7 مساء باستاد الدفاع الجوي..الأحد 18 فبراير

فيوتشر ضد المقاولون، 4 عصرا باستاد القاهرة.. الاثنين 19 فبراير

الإسماعيلي ضد الزمالك، 7 مساء باستاد الإسماعيلية.. الإثنين 19 فبراير

سيراميكا ضد الجونة، 4 عصرا باستاد المقاولون.. الثلاثاء 20 فبراير

الداخلية ضد فاركو، 7 مساء باستاد السلام.. الثلاثاء 20 فبراير

المصري ضد بلدية المحلة، 7 مساء باستاد الجيش ببرج العرب.. الثلاثاء 20 فبراير

طلائع الجيش ضد الأهلي.. مؤجلة

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي وزد

أدار مباراة البنك الأهلي وزد، وائل فرحان حكمًا للساحة وعاونه كل من مصطفى حسن مساعد أول ومحمد مجدي سليمان مساعد ثاني ومحمد العتباني حكمًا رابعًا ومحمد يوسف حكم فيديو وصبحي العمراوي حكم فيديو مساعد.





حكام مباراة البنك الأهلي وزد، فيتو

وعلى صعيد آخر تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن قرار زيادة عدد الجماهير لـ ٢٠ ألف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

تابع: "سيتم إعلان جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

وأكد أحمد دياب أن الموعد الأقرب لانتهاء الدوري سيكون منتصف أغسطس: "الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقًا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد انتهاء الدوري".

وشهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

منتخب مصر، وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء أمس السبت.



وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.