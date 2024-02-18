شكوك حول مشاركة حجازي مع اتحاد جدة أمام الرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية سعودية عن شكوك حول قدرة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وفريق اتحاد جدة على المشاركة في مباراة فريقه مع نظيره الرياض، ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن حجازي تعرض لإصابة في التدريبات وموقفه من المشاركة في لقاء الرياض محل شك.

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الرياض بالمرتبة 15 برصيد 19 نقطة.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة قوية أمام نظيره الرياض، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، في الجولة 20.

وكان الاتحاد تعادل سلبيا الخميس الماضي مع نافباخور الأوزبكي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا، والتي أقيمت على ملعب نادي نافباخور.

موعد مباراة الاتحاد والرياض اليوم في الدوري السعودي



تقام مباراة الاتحاد والرياض اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن



من المقرر أن تنقل مباراة الاتحاد والرياض عبر قناة SSC 1HD.

كانتي يحصد جائزة رجل مباراة اتحاد جدة ونافباخور الأوزبكي

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حصول الفرنسي نجولو كانتي على جائزة رجل مباراة فريقه اتحاد جدة السعودي أمام مضيفه نافباخور الأوزبكي، والتي جرت، على ملعب مركزي.

وتعادل اتحاد جدة سلبيا مع مضيفه نافباخور الأوزبكي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، وستقام مباراة العودة يوم الخميس المقبل.

تشكيل اتحاد جدة أمام نافباخور



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي، رومارينيو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.



عرض جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح



كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يجهز عرضا جديدا بقيمة مالية ضخمة، لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه الدولي المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن عرض اتحاد جدة يقدر بـ235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح في الصيف المقبل.

وأوضحت ذا أتلتيك، أن راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو سنويا، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول.

وأشارت إلى أنه في حال تم انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي بهذا العرض، ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

الجدير بالذكر، أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهنا عدة مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده مع ليفربول.