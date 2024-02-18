وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد إلى محافظة الدقهلية، وكان في استقباله الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

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وعقب وصوله، توجه وزير الشباب والرياضة إلى نادي جزيرة الورد، حيث افتتح عددًا من المنشآت الجديدة، بحضور النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، حيث افتتح قاعة المسرح وقاعة المؤتمرات والمكتبة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي جزيرة الورد بالمنصورة، فيتو

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي عددًا من ورش العمل والمعارض التي أقيمت داخل النادي، منها "عرض فرق الجوالة، معرض أندية الفتاه والمرأه، معرض المنتجات الحرفية (علمنى حرفه، معرض المنتجات الحرفية منتجات الشباب، معرض الحرف التراثية والهوايات الإنتاجية والتوجيه والتأهيل المهنى (المنتجات الحرفيه، معرض عبر عن حلمك، معرض خزف وفنون تراثية، مخيم کشفی مصغر ومعرض للكشافة، ورشة سفراء ضد الفساد، وندوة للبرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة، ورشة عمل برنامج (طور وغير)، ورشة عمل برنامج مشوارى، ورشة قيم وحياة، ندوة قادر على التحدى - أنا أستطيع"، واستعراض لمشروع درع يحمي ونصون والمؤتمر الوطني للنشء، بجانب عرض فني فنون شعبية، الفرقة النحاسية".

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي جزيرة الورد بالمنصورة، فيتو

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية برعاية الشباب وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستُسهم بدورها في تنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي جزيرة الورد بالمنصورة، فيتو

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في دعم ملف الشباب والرياضة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تُفيد الشباب في المحافظة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للشباب وعمل علي توفير كافة احتياجاتهم الرياضية من خلال تطوير المنشآت الرياضية والأنشطة بكافة أنواعها، بالإضافة إلي توفير كافة الإمكانيات من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم الكامنة، إيمانًا منه بقدرة الشباب علي تغيير المستقبل من خلال العمل علي اعدادهم الإعداد الصحيح من أجل رفعة هذا الوطن.

وقال " مختار ":"خالص شكري وتقديري للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم والمتواصل للشباب والكيانات الشبابية علي أرض محافظة الدقهلية، وحرصه الدائم علي حضوره ومشاركته كافة الفاعليات والأنشطة الرياضية علي أرض المحافظة".

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة حضور نهائي دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة باستاد المنصورة الرياضي، وعقد لقاء شبابي موسع مع شباب محافظة الدقهلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة.

تفاصيل اجتماع أشرف صبحي مع مديري الشباب والرياضة بالمحافظات

من ناحية أخرى، اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

شدد الدكتور أشرف صبحي على الإهتمام بعقد لقاءات دورية مع مديري مديريات الشباب والرياضة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالمديريات، والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ رؤية الوزارة فيما يخص المشروعات المختلفة، بجانب تقييم الأداء بما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية الوزارة.

اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو

الربط الإلكتروني

ووجه صبحي بضرورة تسريع وتيرة العمل داخل الوزارة ومديريات الشباب والرياضة وضرورة التواصل الدائم، بين قيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهوريه، عن طريق آليات الربط الإلكتروني في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، لتسريع دورة العمل وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو

استعدادات شهر رمضان

وطالب وزير الشباب والرياضة كافة المديريات بضرورة إعداد برامج تخص استعدادات المديريات خلال شهر رمضان، وكذا استعدادات عيد الفطر وعيد الأضحي واجازة الصيف، على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، مطالبًا بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف التواصل مع الكيانات الشبابية في كافة المحافظات بعد الدور المهم الذي لعبته تلك الكيانات خلال الاستحقاق الرئاسي الماضي، مع ضرورة العمل على إشراك الشباب والمتطوعين في الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في مراكز الشباب.

اجتماع أشرف صبحي مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، فيتو

وتطرق الاجتماع إلى أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وعلي رأسها دوري مراكز الشباب، كما تطرق اللقاء إلى استمرار التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى متابعة تنفيذ طلبات المواطنين كلٌ في محافظته خدمةً للمواطنين.

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