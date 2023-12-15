وكيل شباب الدقهلية تشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الجمعة، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي.

واطمانت على سير الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي، بمدينة المنصورة.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، وعبد الحميد عثمان مدير عام إدارة الشئون الإدارية، وإبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد الرياضي، وكان فى استقبالهم النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

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وبدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، والعاملين بالمديرية داخل لجان التسجيل.

تدار الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، تحت إشراف قضائي كامل بإشراف المستشار عادل عبد العال زين العابدين رئيس اللجنة، والمستشار كامل طاهر الشبراوي نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد علي منصور نائب رئيس الهيئة " عضوا "، والمستشار فادي حجاح أبو العطا" نائب رئيس الهيئة " " عضوا "، والمستشار عبد البديع شندى " نائب رئيس الهيئة " " عضوا ".

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية (41) ألف عضو، ومن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى جزيرة الورد الرياضي (31.664) ألف عضو، موزعين على 26 لجنة فرعية، بالجمعية العمومية بنادى جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة.

وأعلن نادي جزيرة الورد الرياضي، أنه يتم مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى الحوار للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017، بحضور أحمد محمد سعد، مدير المكتب الفني باللجنة الأوليمبية المصرية.

تجري عملية انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، بإشراف قسم أول المنصورة، المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة بالجمعية العمومية العادية بنادي جزيرة الورد الرياضي.