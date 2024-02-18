الشباب والرياضة تصدر 3 قرارات جديدة بشأن الاتحادات

نشرت جريدة الوقائع المصرية 3 قرارات لوزارة الشباب والرياضة، بشأن تعديل المادة رقم (٩) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد العام الرياضى للشركات، وإضافة لنصوص النظام الأساسي لمراكز الـشباب، وتعديل المادة رقم (10) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا.

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-نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 38 تابع (ج)، الصادر في 15 فبراير 2024، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1655 لسنة 202، بشأن تعديل المادة رقم (٩) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد العام الرياضى للشركات، الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٥٩٤ لسنة ٢٠١٧ لتكون: "يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة ي تكون من رئيس، ونائب أول، ونائـب ثان، وأمين صندوق، وسكرتير عام، ورؤساء مناطق الاتحاد، وأربعة أعضاء، وممثل للجهة الإدارية، يصدر بتعيينه قرار من الوزير المخـتص ويكـون لمجلـس الإدارة سلطات واختصاصات الجمعية العمومية. ويجتمع مجلس إدارة الاتحاد فى صورة جمعية عمومية بمقره الرئيسى اجتماعًا عاديًا مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خـلال الأربعـة أشـهر التاليـة لانتهـاء السنة المالية. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ تعيينه.



-كما نشرت جريدة المصرية في عددها رقم 38 تابع (د)، الصادر في 15 فبراير 2024، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1752 لسنة 2023، بشأن إضافة لنصوص النظام الأساسى لمراكز الـشباب الـصادر بـالقرار الـوزارى رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ مادة جديدة تحت رقم "١٦ مكرر" - يكون نصها كالآتى: "للجهة الإدارية المركزي ة تقرير استخدام وسائل الاتصال والتصويت الإلكترونى المؤمنة فى إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وفقًا للـضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية فى هذا الشأن"



-ونشرت الجريدة في عددها رقم 38 تابع (و)، الصادر في 15 فبراير 2024، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 60 لسنة 2024، بشأن تعديل المادة رقم (10) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٩٠ لسنة ٢٠١٧ لتكون: "يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يصدر لتعيينه قرار من الوزير المخـتص بعـد موافقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ويتكون من رئـيس، ونائـب رئـيس، وسكرتير عام، وأمين صندوق وعضوية كلٍ من: أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات والأهلية، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى والطلاب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التى يتواجد بمقر الاتحاد، وسبعة أعضاء على الأكثر من الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى مجال الرياضة، يرشحهم الوزير المختص بالتعليم العالى، ممثل الجهة الإدارية المركزية، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (وذلـك بالنـسبة لغير الأعضاء المعينين بصفاتهم).