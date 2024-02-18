ترحيب كبير بتحرك مصر ضد إسرائيل في العدل الدولية.. سمير فرج: يشجع دولا أخرى على إجراءات مماثلة.. عربية النواب: يفضح ممارسات الكيان الإسرائيلي.. عدلى حسين: مصر تساند دعوى جنوب أفريقيا

رحب سياسيون وقانونيون لتقديم مصر مذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى لكشف جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع.

وفي هذا السياق قال المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، إن تقديم مصر بمذكرة لـمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل تعنى أن مصر تساند جنوب أفريقيا فى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل بسبب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية التى تقوم بها ضد الفلسطينيين.

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جرائم الإبادة البشرية الإسرائيلية

وأضاف حسين لـ"فيتو"، أن مصر تساند دعوى جنوب أفريقيا بما لديها من أدلة ومستندات ووقائع، فى حوزة الجانب المصرى، مشيرا إلى أننا سنقدم ما لدينا والأمر متروك للمحكمة، بتقدير ما قدمته مصر ليدخل فى دائرة الدعوى وهى الإبادة البشرية التي ترتكبها إسرائيل.

وتابع حسين: تقديم مصر مثل هذه الدعوى هى فطنة دبلوماسية منها، لافتا إلى أن تقديم مصر مثل هذه الدعوى هو عمل إيجابى، وخاصة أنه ليس هناك إجبار على مصر ولكن تقدمت من تلقاء نفسها، وهو دليل على مساندة مصر للقضية الفلسطينية بما لديها من وقائع ومستندات والأمر متروك للمحكمة.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لكشف جرائم إسرائيل أمام المجتمع الدولي يعنى أن الوقت قد حان لفضح الجرائم والمجازر التى يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولى التخلى عن مرحلة الادانة والاستهجان أمام الجرائم الإسرائيلية وإصدار قرارات ملزمة لإسرائيل.

وأكد فرج، أن الموقف المصري سيكون لة تأثير إيجابى على تحركات جنوب أفريقيا التى طالبت بمحاكمة اسرائيل بجريمة الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني بل إن هذة الخطوة سوف تشجع دولا اخرى على اتخاذ نفس المنحى لوضع حد للجرائم الاسرائيلية وربما يدفع بعض المنحازين لإسرائيل للتوقف عن دعمها خشية تعرض مصالحها للخطر فى منطقة الشرق الأوسط مثلما تتعرض المصالح الامريكية والبريطانية فى المنطقة.

مذكرة مصر أمام العدل الدولية توثيق جديد للجرائم الاسرائيلية

وتابع ان تدخل مصر لإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من شأنه توثيق جديد للجرائم الاسرائيلية وكشف الأكاذيب الإسرائيلية التى تروج بانها فى حالة دفاع شرعي، وان العقلية التى تحكم فى اسرائيل هى عقلية متطرفة تميل للعدوان بدليل استمرار العدوان على الشعب الفلسطينى والتهديد باجتياح رفح وتوسيع نطاق الحرب مع جنوب لبنان وسوريا رغم ان قرارات محكمة العدل الدولية طالبت اسرائيل بالتوقف عن الممارسات التي من شأنها ابادة الشعب الفلسطيني.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وأشار النائب إلى أن مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصري، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح.

الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم أجمع

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قائلا: ولا تلتفت إسرائيل لأي دعوات من شأنها تحقيق السلام في المنطقة.

مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة

ولفت النائب، إلى أن هذا التحرك يساهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

وحول إمكانية التنسيق مع أي جهة في هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب، أن مصر لن تتأخر في اتخاذ ما يلزم لتحقيق الهدف من المذكرة وهو كشف الممارسات الإسرائيلية أمام العالم.

وقال أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يؤكد أن مصر الدولة الرئيسية الكبرى التي تبذل كل الجهود في سبيل دعم القضية الفلسطينية الشرعية والمشروعة على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر 2023، وهي الدعوى القضائية الوحيدة التي تنظرها المحكمة ضد دولة الاحتلال حتى الآن.

مصر تشارك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

ونوه سلامة إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يحدد القانون الواجب التطبيق علي المسألة المعروضة علي المحكمة، وإذا كانت الجمعية العامة طالبة الرأي لها الحرية في عدم الالتزام بالرأي، لكنها ودول الأمم المتحدة يدركون أن أي موقف يتخذونه مخالف لهذا الرأي لن يكون له فاعلية في المجال القانوني.

مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف:"رغم أن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا وذات طبيعة استشارية لكن لا يعني ذلك تجريد هذه الآراء من آثارها القانونية والأدبية، وتحوز هذه الآراء مكانة وقيمة أدبية وقانونية كبيرة نابعة من الرسالة السامية للمحكمة ذاتها ".

وتابع:"الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم حتي للمحكمة ذاتها، حيث يمكن للمحكمة مستقبلا أن تفصل " قضائيا " بقرار مخالف لرأي المحكمة الاستشاري الذي سبق أن أدلت به في المسألة المشابهة".

دعوى مصر لمحكمة العدل الدولية

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

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