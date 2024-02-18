الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في الإسماعيلية والمنوفية

ضبط عنصر إجرامي،فيتو
ضبط عنصر إجرامي،فيتو

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (المنوفية، الإسماعيلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات 

وفى مديرية أمن المنوفية؛  ضبط (عنصر إجرامى  "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا).. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" – بندقية خرطوش وطلقتين).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ).. وبحوزته (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى).

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وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير).. وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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