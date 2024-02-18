الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

نادين نسيب تظهر بآثار جروح وخدوش بالوجه على بوستر مسلسل 2024

نادين نجيم، فيتو
نادين نجيم، فيتو

مسلسل 2024، ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على بوستر مسلسلها الجديد 2024 وعلى وجهها آثار جروح وخدوش ويرافقها الفنان محمد الأحمد.

وتنافس الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في رمضان المقبل بمسلسل 2024 وهو العمل الذي يعتبر امتدادًا لعمل سابق قدمته من قبل وهو مسلسل 2020.

 

تفاصيل مسلسل 2024

من المقرر أن تقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية النقيب سما عقل، والتي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، حيث ستدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة، والمسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على منصة شاهد في شهر رمضان 2024.

يشارك في بطولة مسلسل 2024، نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد في أول تعاون يجمعهما سويًا، والعمل من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

وأخيرا.. مسلسل نادين نسيب نجيم في رمضان 2023

 وشاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل وأخيرًا، وكان من بطولتها هي وقصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، أنجو ريحان، وكان المسلسل قصة بلال شحادات، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وتكون من 15 حلقة.

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زواج نادين نسيب نجيم 

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بكشف الموعد المحتمل لإقامة حفل زفافها على خطيبها ناريك ناربيكيان.

وقالت نادين نجيم في تصريحات للإعلامي صبحي عطري، خلال حضورها حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" في السعودية: "ما حددنا الموعد لكن بعرف أنها قربت وأكيد في الصيف".

وتابعت نادين أنها ليست متأكدة هل سيكون الزفاف في بداية أم منتصف أم نهاية الصيف؟

وردًّا على سؤال هل سيكون حفل زفافها في لبنان، قالت نادين نسيب نجيم: "نفكر في عمل حفل زفاف في لبنان وحفل في الخارج، لأنه عندنا أصحاب كثير في الخارج لن يستطيعوا الحضور إلى لبنان".

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