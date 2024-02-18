مسلسلات رمضان 2024، قصة وأبطال مسلسل صلة رحم لـ إياد نصار

مسلسلات رمضان 2024، يواصل صناع وأبطال مسلسل "صلة رحم" للنجم إياد نصار، تصوير مشاهد العمل المتبقية وذلك خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل صلة رحم

وتدور أحداث مسلسل صلة رحم في إطار اجتماعي مشوق، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية حسام ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى ليلى، ويناقش العمل قضية تأجير الأرحام.

أبطال مسلسل صلة رحم

ويشارك في بطولة مسلسل "صلة رحم" كل من الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان علي الطيب، الفنانة دنيا ماهر، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، العمل تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

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