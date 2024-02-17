رمضان 2024، قصة وأبطال مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

مسلسلات رمضان 2024، يواصل صناع وأبطال مسلسل "رحيل" بطولة النجمة ياسمين صبري تصوير مشاهد العمل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري خلال المسلسل شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق.

أبطال مسلسل رحيل

ومسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري، أحمد فهمي، سماء إبراهيم، أحمد صيام، ومن تأليف محمد عيد عبد المعطي، إخراج إبراهيم فخر.

آخر مسلسلات ياسمين صبري

وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، والذي عُرض عام 2020، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الفنانين منهم: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي وآخرين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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