هل يجوز منع أصحاب الضبطية القضائية من الاطلاع على الدفاتر والسجلات؟

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 على عقوبات صارمة حال منع أصحاب الضبطية القضائية من الاطلاع على الأوراق ودفاتر التأمينات.

وحدد القانون غرامة بين ثلاثين ألف ومائة ألف لكل فرد من أصحاب الضبطية القضائية جرى منعه من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها القانون.

نص المادة المتعلقة بعقوبات التعدي على الضبطية القضائية

نص المادة 165 من قانون التأمينات على غرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وتضاعف العقوبة في حالة العودة لهذا التصرف ”.

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عن مأمور الضبط القضائي

مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.

ويظل مأمور الضبط القضائي أهلًا لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات؛ فيجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة يوم إجازته الرسمية.

مهام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتولى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقا لأحكام القانون المرافق.

كما ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.