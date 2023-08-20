ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة

شنت لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان حملة موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وفى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨ والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون.

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وأوضحت الحملة أنه تم المرور علي أكثر من (٨٠٠) وحدة من العمارات بمناطق (الحى السادس عشر) و( الحى العاشر ) ١١٠ عمارة بالإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية. كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

وقد اسفرت الحملة عن تحرير عدد (٧٠) محضر للوحدات السكنية المخالفة ( كونها ايجار ومباعة وتغيير نشاط) وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. ومن جانبه أكد المهندس رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد. وشدد علي استمرار الحملات خلال الفتره القادمة كما اكد علي ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.

كما أشار بأن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطه. وأفاد بأن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى امتداد لعدة حملات مستمرة وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للسادة المواطنين.

كما أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جارٍ حاليًا إعادة تأهيل 8 خزانات علوية بكافة تجمعات القاهرة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالخزانات، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس ومتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريبًا.

وأضاف "الغيطي" أنه تم المرور على رافع 4، والتأكد من إتمام تجديد المحابس، وتم التأكيد على مسئولي المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وخلافه.