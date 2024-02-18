الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

وزيرة الخارجية البلجيكية: لا توافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل

وزيرة الخارجية البلجيكية،
وزيرة الخارجية البلجيكية، فيتو

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن: ليس هناك توافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل.


عدم توافق أوروبي على فرض عقوبات على إسرائيل 


وأضافت حجة لحبيب، أنه يجب أن نعود إلى التهدئة والبحث عن حلول وهناك الكثير من التداعيات الناجمة عن الصراع في غزة.
 

وطالبت  بالعودة إلى المفاوضات وعقد مؤتمر سلام خاص بالمنطقة، قائلة:"إذا لم نستطع معالجة الموقف قد يتفاقم وعلينا الاستفادة من الزخم السياسي".

وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية:" أن ما يحدث في غزة مرتبط بكثير من القضايا الأخرى، وهذه الحرب لديها تداعيات في مختلف الأماكن".

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استشهد 10 مواطنين، مساء أمس السبت، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضًا زراعية شمال رفح جنوبًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفًا مكثفًا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

 

واستشهد 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضًا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحتْ مصادر طبية، أن 66 شهيدًا ارتقوا منذ صباح أمس السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنًا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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