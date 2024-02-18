الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: إدارة بايدن تخطط لمساعدة السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة

السلطة الفلسطينية،
السلطة الفلسطينية، فيتو

 ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو  بايدن تخطط لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا لتتمكن من السيطرة على قطاع غزة.

 

دعم أمريكي للسلطة الفلسطينية 

وطالبت الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية بإجراء تغيرات هيكلية في المناصب القيادية وذلك من أجل تولي مهام السيطرة على الضفة وقطاع غزة، وذلك في اليوم التالي للحرب.

وأفادت تقارير إعلامية عبرية، بأن الملفات ذات الصلة بالحرب على قطاع غزة، وعلى رأسها المساعدات الإنسانية وقضية اليوم التالي للحرب، زادت سخونة عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأمر الذي انعكس على اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الأخير.

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وخلال اجتماع مجلس الحرب، يوم الخميس، طرحت قضايا عديدة شدد عليها بلينكن في زيارته، ولا سيما دور السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة ونهاية الحرب، ومواصلة عمليات  الأونروا  في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

 

قضية الأسرى الإسرائيليين 

وشهد الاجتماع طرح قضية الأسرى الإسرائيليين والصفقة المطروحة في الوقت الراهن، وسط ما يبدو أنها خلافات حادة،  بسبب تناقض آراء وزراء بالمجلس مع الطلبات الأمريكية، حيث تمارس واشنطن ضغوطًا على نتنياهو تضعه في مأزق مع الائتلاف.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد اقتبست عن الإذاعة الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يوآف جالانت غادر اجتماع مجلس الحرب في منتصفه، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي، ما قد يؤشر على مستوى التوتر داخل منظومة اتخاذ القرارات الإسرائيلية، وعدم التوافق بين الوزراء.

ومن أوجه عدم التوافق، ما أشارت إليه صحيفة "يسرائيل هايوم" بأن الوزيرين بلا حقيبة بيني جانتس وغادي آيزنكوت، طلبا منع دخول المساعدات الإنسانية لفترة قصيرة، إلى حين بناء آلية جديدة لإدخال المساعدات، بحيث لا تذهب إلى حماس، وهو الطلب الذي يتناقض مع الرؤية الأمريكية.
 

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ادارة الرئيس الامريكي قطاع غزة غزة بايدن السلطة الفلسطينية

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