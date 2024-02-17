السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

مؤتمر ميونخ، سامح شكري يلتقي وزير الشئون الفيدرالية بولاية بافاريا الألمانية

سامح شكري وفلوريان
سامح شكري وفلوريان هيرمان، فيتو

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، فلوريان هيرمان وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشئون الفيدرالية والإعلام، ورئيس ديوان مستشارية الولاية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الستين لـمؤتمر ميونخ للأمن الذي تستضيفه الولاية بمدينة ميونخ.


وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول بشكل موسع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وولاية بافاريا، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الولاية لما تمثله من مركز للثروة والتصنيع في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط. 

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين تناولا خلال اللقاء عددًا من مقترحات التعاون المشترك، حيث نقل الوزير شكري اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع شركات الولاية في مختلف الصناعات المتخصصة مثل صناعات السيارات والاتصالات والتكنولوجيا، فضلًا عن مجالات الذكاء الاصطناعي ونقل الخبرة الألمانية في مجال دعم الشركات الناشئة. 

كما استعرض فرص التعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد المجالات الاقتصادية الواعدة في مصر، مشيرًا إلى الإمكانات الواسعة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ووضعيتها كمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر.


وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية عن اهتمام مصر بجذب الشركات الصناعية الكبرى بالولاية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن المزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية. كما نوه أيضًا بوجود فرصة واعدة للتعاون في مجال تيسير انتقال العمالة المصرية المدربة بشكل منظم للولاية.


ومن جانبه، رحب فلوريان هيرمان  بزيارة وزير الخارجية إلى الولاية، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات الصناعة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، والتعرف على المزايا التي تمنحها مصر للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية.


واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤي والتقييمات حول تطورات الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري على إطلاع   "هيرمان" على محددات الموقف المصري إزاء التعامل مع هذه الأزمة والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، وهي الجهود التي كانت محل تقدير وزير الدولة الألماني، مشيدًا بالدور الإقليمي لمصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

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سامح شكري مؤتمر ميونخ ميونخ وزارة الخارجية

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