الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

حبس طرفي مشاجرة في أبو النمرس

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس طرفي مشاجرة بالطوب والزجاج في أبو النمرس، أسفرت عن إصابة طفل بكسر في الجمجمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وأمرت نيابة الجيزة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على أسبابه، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل.

 

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بين طرفين بسبب أولوية المرور مما تسبب في إصابة طفل 11 سنة، بكسر في الجمجمة، تصادف مروره أثناء نشوب المشاجرة.

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إصابة طفل في مشاجرة بأبو النمرس

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا بنشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بمنطقة ترسا بدائرة المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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