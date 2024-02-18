حبس طرفي مشاجرة في أبو النمرس
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس طرفي مشاجرة بالطوب والزجاج في أبو النمرس، أسفرت عن إصابة طفل بكسر في الجمجمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأمرت نيابة الجيزة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على أسبابه، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل.
وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بين طرفين بسبب أولوية المرور مما تسبب في إصابة طفل 11 سنة، بكسر في الجمجمة، تصادف مروره أثناء نشوب المشاجرة.
إصابة طفل في مشاجرة بأبو النمرس
تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا بنشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بمنطقة ترسا بدائرة المركز.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.