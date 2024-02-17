التحقيق مع 4 متهمين باستدراج طفلة والتعدي عليها جنسيا بالجيزة
تجري نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع 4 أشخاص متهمين باستدراج طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، على يد 4 أشخاص والتعدي عليها جنسيا داخل شقة سكنية في العمرانية.
وتستمع النيابة لأقوال الفتاة، وعرضها على الطب الشرعي لإثبات واقعة التعدي الجنسي من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأربعة، استغلوا قيام الضحية بشراء مستلزمات للمنزل مستغلين حداثة عمرها، واستدرجوها وتوجهوا بها إلى شقة سكنية وتعدوا عليها جنسيا وهتكوا عرضها.
القبض على المتهمين في الجيزة
وتلقت قوات أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل تفيد قيام مجهولين باستدراج طفلتها البالغة من العمر 12 عاما، داخل شقة سكنية والتعدي عليها جنسيا بدائرة القسم.
وبعد التأكد من صحة البلاغ، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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