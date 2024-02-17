تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب في بولاق الدكرور

أجلت الدائرة 16 بمحكمة جنوب الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة 3 متهمين بقتل شاب مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهم لجلسة 20 أبريل.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم19251 لسنة 2023 جنايات مركز بولاق الدكرور أن المتهمين، وهم مصطفي ز. عبد الرحمن ص. إسلام ع. بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور قتلوا المجني عليه فؤاد أشرف، عمدا مع سبق الإصرار لخلاف بينهم ضامرين في نفسهم قتله بأن كال له المتهم الثاني عدة ضربات في وجهه استتبعه المتهم الأول فأخذ يكيل له بغل عدة طعنات قاتلة ناحرة بأن سدد إليه طعنة بسلاح أبيض آت وصفه استقرت بفخذه الأيمن تلتها أخرى مباغتة أعمدها في عنقه حال تواجد المتهم الثالث للشد من أذرهم قاصدين من ذلك قتله محدثين لديه إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين

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تقرير الطب الشرعي

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه فؤاد أشرف أن الإصابتين المشاهدتين بيسار العنق وأسفل الفخذ الأيمن هما إصابتان حيويتان ذات طبيعة قطعية حدثت كل منها من أداة ذات نصل حاد أيًا كان نوعها وجائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة علي لسان المتهم وفي تاريخ معصار له وتعزي الوفاة إلى الإصابة القطعية الغائرة بيسار العنق وما احدثته من قطوع للأوعية الدموية الرئيسية بالعنق ونزيف دموي غزير انتهي بالوفاة.