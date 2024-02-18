جلسة ساخنة فى مجلس الشيوخ اليوم.. مناقشة استراتيجية لتطوير قطاع النقل.. اقتراح لإصدار عملة رقمية وطنية.. وملف تيسير إجراءات التقاضي

مجلس الشيوخ، تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

قطاع النقل يشهد سباقًا تاريخيًّا لأكبر تطوير

وأشار النائب في طلبه، إلى أن قطاع النقل يشهد سباقًا تاريخيًّا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، مؤكدًا أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.

قطاع النقل يسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030

وقال عضو مجلس الشيوخ: منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

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خطة التطوير انطلقت لكافة قطاعات النقل

وأوضح النائب، أن خطة التطوير انطلقت لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، وفق إستراتيجية محددة.

معالم سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية

وطالب النائب، باستيضاح معالم سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية، مشروعات الجر الكهربائي، إحلال وتجديد أسطول النقل العام، النقل البحري والموانئ، توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.

ودعا عضو الشيوخ، إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، كما نصت عليه المادة ٣٦ من الدستور، واتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة في يوليو ٢٠٢٢.

وشدد النائب في الطلب المطروح أمام الجلسة العامة، على أهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة، وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

وطالب النائب بكشف إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي، وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات، في ظل تفعيل وثيقة سياسة الدولة.

كما يشهد مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، مناقشة الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الإسراع في إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري.

العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية

وأشار إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة، مشيرًا إلى أن تاريخ تلك العملات يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية.

وقال: في عام 1993 أطلق بنك فنلندا بطاقة Avantالذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود، ورغم أن هذا النظام أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم.

العملات الرقمية لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع

وأشار النائب، إلى أن هذه العملات لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع، إلا في الآونة الأخيرة، قائلًا: في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظمة الدفع.

العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة

وأكد عضو الشيوخ في الاقتراح، أن كبار الخبراء يرون أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات.

العملات الرقمية ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال

وأوضح النائب في مقترحه، أنه من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

وقال النائب: طبقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالي والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع) تتطرق إلى أهم المشروعات المستقبلية وهي الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، ويقوم بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار، بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.

ويشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية، مناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضي، لاسيما في ظل معاناة بعض المواطنين من تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

كما تشهد لجنة الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، مناقشة تعظيم الشراكة المصرية الأوروبية سياسيا واقتصاديا.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

وتناقش اللجنة الاقتصادية والمالية، الاقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء.

ويشهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، مناقشة دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومي.

فيما تناقش لجنة الصناعة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن وضع إطار تنظيمي للتمويل الجماعى لدعم الابتكار ورواد الأعمال، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن استحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناقش لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الخاصة بالدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام حشرة الجندي الأسود في إعادة تدوير المتبقيات العضوية واستغلال تلك العملية في مدخلات صناعة الأسمدة العضوية وأعلاف الأسماك وتوصيتها في ضوء البيانات الواردة من الجهات الحكومية.

التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد

وتناقش لجنة الصحة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد، والاقتراح المقدم من النائب محمود تركي، بشأن توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان.

النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات

وتناقش لجنة الإسكان الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير، بشأن النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مناقشة ملف تطوير الاستثمار الرياضي في قطاع الطب الرياضي.

ويشهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة للفئات المعفاة من المصروفات الدراسية.

كما تستكمل لجنة الزراعة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى - الفرص – التحديات".

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير وحدة للسياحة العلاجية بمحافظة الوادي الجديد.

كما تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائبة سهى سعيد، بعنوان الإدمان في مصر.

وتستكمل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.