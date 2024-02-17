افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملتقى التوظيف لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل للشباب بمشاركة نحو 25 شركة من شركات القطاع الخاص التي توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل.

ينظم وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ملتقى توظيف الشباب بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو

حضر افتتاح الملتقى إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر.

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أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يرغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو

وثمن "صبحي" المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال التعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن وزارة الشباب قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف والمعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

أشرف صبحي يفتتح ملتقى التوظيف ومعرض منتجات الشباب بنادي 6 أكتوبر، فيتو

وعقب الافتتاح حرص الوزير على تفقد أروقة الملتقى لمتابعة إقبال الشباب والتعرف على الوظائف المقدمة لهم والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى.

وعلي هامش ملتقي التوظيف، تم تنظيم معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمراكز الشباب، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر من خلال تسويق منتجاتهم.

الميناء يُتوج بدوري مراكز الشباب بالبحر الأحمر

من ناحية أخرى، اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ دوري مراكز الشباب بالبحر الأحمر بتتويج مركز شباب الميناء وفوزه على القصير بهدفين نظيفين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مركز شباب الميناء ومركز شباب القصير

أقيمت المباراة النهائية بين مركز شباب الميناء ومركز شباب القصير، وكافة الفعاليات الاحتفالية على ملعب نادي الغردقة الرياضي، بحضور حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب، ولفيف من الشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الدوري من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ومديرية الشباب والرياضة.

أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلى العمل على زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوي الذي تراعيه الوزارة في منافسات الدوري واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.

وقال أشرف صبحي: “كل الشكر والتقدير إلى كل القائمين علي تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر”.

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