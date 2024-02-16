الجمعة 16 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. أبرزها جائزة استدامة التميز الحكومي

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي.

 

ويتضمن طلب المناقشة العامة، عملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

كما يحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

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جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي

وجاءت  تقارير اللجان النوعية كالتالي:

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي.

 

إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي

 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  حسين خضير، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي.

- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن: ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي.

 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب / محمد على أبو حجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط".

 

إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي

 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي.

-تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني".

 

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الاقتراح برغبة سياسة ملكية الدولة مجلس الشيوخ ا مشاركة القطاع الخاص وثيقة سياسة ملكية وسائل النقل الذكي مشروعات النقل

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