أبرزها سرعة التقاضي، نشاط مكثف لاجتماعات لجان الشيوخ غدا

تشهد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، نشاطا مكثفا بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، والتي تناقش جهود الدولة في تطوير قطاع النقل ومشاركة القطاع الخاصة في عمليات التحديث.

ملف تيسير إجراءات التقاضي

ويشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية، مناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضي، لاسيما في ظل معاناة بعض المواطنين من تأخر البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

كما تشهد لجنة الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، مناقشة تعظيم الشراكة المصرية الأوروبية سياسيا واقتصاديا.

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إصدار الائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

وتناقش اللجنة الاقتصادية والمالية، الاقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء.

ويشهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، مناقشة دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومي.

فيما تناقش لجنة الصناعة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن وضع إطار تنظيمي للتمويل الجماعى لدعم الابتكار ورواد الأعمال، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن استحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناقش لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة الخاصة بالدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام حشرة الجندي الأسود في إعادة تدوير المتبقيات العضوية واستغلال تلك العملية في مدخلات صناعة الأسمدة العضوية وأعلاف الأسماك وتوصيتها في ضوء البيانات الواردة من الجهات الحكومية.

التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد

وتناقش لجنة الصحة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد، والاقتراح المقدم من النائب محمود تركي، بشأن توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان.

النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات

وتناقش لجنة الإسكان الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير، بشأن النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مناقشة ملف تطوير الاستثمار الرياضي في قطاع الطب الرياضي.

ويشهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة للفئات المعفاة من المصروفات الدراسية.

كما تستكمل لجنة الزراعة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى - الفرص – التحديات".

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير وحدة للسياحة العلاجية بمحافظة الوادي الجديد.

كما تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائبة سهى سعيد، بعنوان الإدمان في مصر.

وتستكمل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.