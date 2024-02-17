محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات الإماراتية بميناء العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، سفينة المساعدات الإماراتية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري.

جاء ذلك في حضور اللواء محمد شريف، مدير عام الميناء، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، سلطان النيادي وزير الشباب الاماراتي، مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، راشد المنصوري، الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي.

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محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة المساعدات الإماراتية



وقال المحافظ، خلال استقباله للسفينة، إن السفينة الإماراتية تحمل على متنها 4544 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة.



وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات المتنوعة إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن علاج الجرحى الفلسطينيين في المستشفى الميداني الإماراتي بالقطاع.



من جانبه قال راشد المنصوري، الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، إن سفينة المساعدات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي وجه بتنفيذها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.



وأشار المنصوري، إلى أن هذه السفينة والتي تعد الثانية، انطلقت من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات الأسبوع الماضي، حيث يجري تفريغ شحنتها ونقلها إلى قطاع غزة على متن شاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر الإماراتي والمصري والفلسطيني.



ولفت المنصوري إلى أن الإمارات قدمت 11 ألفا و158 طنًا من المساعدات لصالح قطاع غزة على متن 467 شاحنة، لافتًا إلى وصول سفينتي مساعدات إلى ميناء العريش البحري و160 طائرة مساعدات الي مطار العريش الدولي منذ بداية أحداث غزة.