السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

وصول سفينة المساعدات الثانية إلى ميناء العريش البحري المقدمة لغزة

سفينة مساعدات اماراتية،فيتو
سفينة مساعدات اماراتية،فيتو

أعلنت مصادر بميناء العريش البحري عن وصول السفينة الاماراتية الثانية لميناء العريش البحري وعلى متنها 4544 طنا من المواد الإنسانية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية. 

واعلنت المصادر أن السفينة تحمل 4،303 أطنان من المواد الغذائية، 154 طنا من المواد الإيوائية، و87 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايدبن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تعتبر الثانية التي يتم تقديمها إلى غزة.

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وفي سياق آخر كشفت المصادر الطبية بشمال سيناء أنه تم نقل 88 جريحا ومريض أورام ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية حيث تم نقل 28 جريحا ومريض أورام فلسطيني بالإضافة إلى 60 مرافقا وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية. 

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