خبر سار عن أسعار الدواجن والبيض في شهر رمضان

أسعار الدواجن، قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كيلو الدواجن وصل إلى 110 جنيهات، لافتًا إلى أنه لا توجد مشكلة في إنتاج الدواجن ولكنَّ المشكلة متعلقة بأسعار مدخلات الإنتاج.

مشكلة في ارتفاع أسعار الدواجن

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: أن 95% من المكونات التي تأكلها الدجاجة يتم استيرادها من الخارج سواء الذرة الصفراء وفول الصويا لذلك هناك ارتفاع في الأسعار بسبب توفير المستورد الدولار من السوق الموازي.

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سبب في ارتفاع أسعار الدواجن

ولفت إلى أن ارتفاع الأدوية البيطرية بنسبة 300% كان سببًا في تحرك أسعار الدواجن.



انخفاض أسعار الدواجن

وتابع: سنشهد انخفاضًا في أسعار الدواجن خلال شهر رمضان حيث سيهبط سعر الكيلو إلى 105 جنيهات، وانخفاض سعر البيضة من 6 إلى 5 جنيهات، بفضل الوفرة من المعروض.

تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبيض أمس في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية

أسعار الدواجن الحية والمجمدة ، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيهًا، وبالمحال التجارية نحو 80 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 80 جنيهًا، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 100 جنيه.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 90 جنيهًا إلى 103 جنيهات في المزرعة، فيما يتراوح سعر الفراخ البيضاء 98 جنيهًا للمستهلك.

بينما تراوح سعر الدواجن الساسو أو البلدي من 107 إلى 108 جنيهات في المزرعة مقابل 118 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن الدواجن البيضاء والبلدي ، أمس، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 98.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 74 جنيهًا حتى 100 جنيه.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 120.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء من 90 جنيهًا إلى 100 جنيه، وذلك وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم نحو 115 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.