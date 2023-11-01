أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء والكتكوت في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء 1 -11-2023، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البيض وسعر الكتكوت.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

Advertisements

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأربعاء

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الأربعاء، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأربعاء، تراوح سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا في المزرعة، و76 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 90 إلى 91 جنيهًا في المزرعة مقابل 101 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 78.15 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 115.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 80 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأربعاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأربعاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 125 جنيهًا إلى 126 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 127 إلى 128 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14800 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13800 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 30 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 32 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأربعاء، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه،علف ناهي 19 % سعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 29 إلى 33 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 27 جنيهًا إلى 27.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل كتكوت أربو سعر 31 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 32 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 29 إلى 30 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 33 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 33 جنيهًا.