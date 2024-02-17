السبت 17 فبراير 2024
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أخبار مصر

تكريم حفظة القرآن الكريم في حفل إحياء ذكرى ميلاد الشهيد هشام شتا بالجيزة (صور)

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، فيتو

نظمت محافظة الجيزة، حفل يوم الوفاء للشهيد الواجب الرائد هشام جمال محمود شتا في ذكرى ميلاده بإدارة العمرانية التعليمية. 

 

حضر الحفل أشرف سلومة مدير مديرية التربية بمحافظة الجيزة، واللواء خالد عرفة مساعد الوزير للعلاقات العامة، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمديرية، ومحمد عبد الله وكيل نقابة المعلمين، ومحمد فايز مدير عام إدارة العمرانية التعليمية وسهام كمال وكيل الإدارة.

تكريم الفائزين من حفظة القرآن

وعلى هامش الحفل قام سلومة بتكريم والد ووالدة الشهيد، وتكريم المعلمين المتميزين وحفظة القرآن من طلاب المحافظة، وإعطائهم جوائز مالية، وشهادات تقدير.

 

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