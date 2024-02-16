بالأرقام.. نتائج حملات الإشغالات في الجيزة خلال 24 ساعة (صور)

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من رفع ٥٠٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بمنطقة المنشية بحي الهرم استجابة لشكاوى المواطنين لما تحدثه من إزعاج وضوضاء وإعاقة حركة سير المواطنين والمركبات خلال ٢٤ ساعة الماضية.

كما شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي جنوب بمناطق المنيب وجسر الكنيسة والمدبح وميدان الجيزة أسفرت عن رفع ٥٠٠ حالة إشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعة للمحال التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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رفع حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت بالجيزة

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قد كلف بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق أ، ز، ج وشارع الثروة المعدنية والضغط العالي علي مدار ثلاثة أيام والتي أسفرت عن ضبط ٢٥٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.



وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عددًا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة غير الملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوى من المواطنين حيالها.

