الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بالأرقام.. نتائج حملات الإشغالات في الجيزة خلال 24 ساعة (صور)

حملة إشغالات بالجيزة؛
حملة إشغالات بالجيزة؛ فيتو

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من  رفع ٥٠٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بمنطقة المنشية بحي الهرم استجابة لشكاوى المواطنين لما تحدثه من إزعاج وضوضاء وإعاقة حركة سير المواطنين والمركبات خلال ٢٤ ساعة الماضية. 

كما شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي جنوب بمناطق المنيب وجسر الكنيسة والمدبح وميدان الجيزة أسفرت عن رفع ٥٠٠ حالة إشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعة للمحال التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

رفع حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت بالجيزة

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قد كلف بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.
وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق أ، ز، ج وشارع الثروة المعدنية والضغط العالي علي مدار ثلاثة أيام والتي أسفرت عن ضبط ٢٥٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

 


وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عددًا من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة غير الملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوى من المواطنين حيالها.
 

الهرم الجيزة جسر الكنيسة حي الهرم محافظة الجيزة ميدان الجيزة كنيسة

مواد متعلقة

محمد صلاح يدخل ضمن خطط باريس سان جيرمان لتعويض مبابي

حي شرق الإسكندرية يواصل أعمال تجميل وتقليم الحدائق

رياضة القليوبية تنظم ندوات توعوية بأندية الفتاة والمرأة

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

دوري أبطال أفريقيا، القائم يحرم شباب بلوزداد من هز شباك الأهلي بعد 60 دقيقة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين

المزيد
الجريدة الرسمية