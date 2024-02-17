السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

مانشستر سيتي ضد تشيلسي
مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تقدم تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رحيم سترلينج هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42.

وأعلن فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي، عن تشكيليهما الأساسيين لمواجهتهما مساء السبت.

وبدأ المدرب بيب جوارديولا بنجمه إيرلينج هالاند في هجوم مانشستر سيتي، بإسناد من جوليان ألفاريز وفيل فودين وجيريمي دوكو، فيما يغيب جاك جريليش بسبب الإصابة.

في الجهة المقابلة، اختار المدرب ماوريسيو بوكيتينو الثنائي كول بالمر ورحيم سترلينج لقيادة هجوم تشيلسي أمام فريقهما السابق مانشستر سيتي، بمساعدة من السنغالي نيكولاس جاكسون.

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تشكيل مانشستر سيتي

إيدرسون، ووكر، أكانجي، دياز، أكي، رودي، دي بروين، فودين، ألفاريز، دوكو، هالاند.


تشكيل تشيلسي

بتكوفيتش، جوستو، ديساسي، كولويل، تشيلويل، كايسيدو، إنزو، جالاجر، بالمر، جاكسون، سترلينج.

خليفة كلوب يسخر من تدريب ليفربول

في سياق آخر، أهان أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، نادي ليفربول بعد سؤاله عن خلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول.

ويعد المدرب الأسترالي، إلى جانب الإسباني تشابي ألونسو، من المرشحين لخلافة يورجن كلوب في أنفيلد عندما يغادره الألماني في نهاية الموسم.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحفي: "قد أكون في قائمة المرشحين، لكنني لا أريد التحدث عن ذلك لأنه ليس شيئًا سأفكر فيه أو سيكون إحدى أولويات حياتي أو مهنتي في الوقت الحالي".

وأضاف: "لقد بدأتُ هنا للتو. لقد قضيتُ سبعة أشهر فقط، وهذا يقول كل شيء".

ووصل بوستيكوجلو إلى توتنهام في الصيف الماضي ويحتل "السبيرز" المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن المركز الثالث ونقطة واحدة عن أستون فيلا، صاحب المركز الخامس.

واستطرد: "لا يزال أمامنا طريق طويل فيما يتعلق بكرة القدم التي نريد لعبها، والفريق الذي نريد أن نكون عليه، والتشكيلة التي نريد امتلاكها. لقد حظينا بسوقين إيجابيين، وموسم يسير بشكل جيد، لكن لا يزال هناك المزيد".

عندما سُئل عن وجود شكوك حول استمراره في الموسم القادم، لم يقدم بوستيكوجلو إجابة واضحة.

وقال: "هذا هو ما أتحدث عنه، هذه هي مشكلة كونك مدربًا، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يسألوننا ما إذا كنا سنستمر".

وأتم: "عندما تسير الأمور بشكل جيد، يسألونك أيضا، الواقع هو أن معظم الأمور خارجة عن نطاق سيطرتنا، لا أشعر بالقلق بشأن ذلك أبدا".

وارتبط ليفربول، بالعديد من الأسماء لخلافة يورجن كلوب، منها تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، وانضم لتلك القائمة مؤخرًا، أنجي بوستيكوجلو مدرب نادي توتنهام.

وأمس كشف استطلاع رأي نشرته سكاي سبورتس عن المدرب الذي يفضل أغلب جمهور ليفربول أن يتولى تدريب الفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن قيادة "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

ويفضل 63% من مشجعي ليفربول الذين شاركوا في الاستفتاء وفقًا لما ذكرته سكاي سبورتس أن يتم التعاقد مع تشابي ألونسو، نجم الفريق السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي، وذلك بعد الأداء المذهل الذي يقدمه الفريق الألماني تحت قيادته.

 

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تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي سترلينج

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