الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

تحذير لمرضى السكر من الفشل الكلوي ونصائح بإجراء هذا التحليل

مرض السكر،فيتو
مرض السكر،فيتو

يؤثر مرض السكر على كل أعضاء جسم الإنسان ومنها الكلى ولا تظهر أعراض تأثير مرض السكر على الكلى مباشرة ويمكن ان تستغرق فترة طويلة بعد أن تتأثر الكلى كثيرا ويمكن أن تسبب فشلا كلويا. 

مرض السكر يسبب ارتفاع وظائف الكلى

 

وقال الدكتور معتصم العربي، استشاري أمراض الكلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في فيديو توعوي لهيئة الرعاية الصحية أن مرض السكر يمكن أن يسبب إرتفاع في وظائف الكلى لمرضي السكر.

أمراض الكلى

وحذر مرضي السكر من حدوث ارتفاع مزمن في سكر الدم، مؤكدا ضرورة ضبط السكر في الدم لتاخير حدوث أى قصور كلوي مزمن وفشل الكلى في اداء وظيفتها

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وشدد على ضرورة اتباع طرق الوقاية  من مضاعفات مرضي السكر واجرء التحاليل الطبية بصفة منتظمة للكشف عن اى مشكلة طبية في الكلي وتلقي العلاج اللازم ونصح بضرورة اجراء تحليل وظائف الكلى دوريا للتاكد من صحة الكلى.

من جانب اخر وجهت وزارة الصحة عدد من النصائح لضبط معدل السكر في الدم منها:

١- الحرص على التثقيف الطبي
٢- ضرورة تناول الأدوية في موعدها 
٣- إجراء التحاليل الدورية الواجب إجراؤها 
٤- ممارسة الرياضة 
٥- تناول غذاء صحي
٦- المواظبة علي تناول العلاج باستمرار
٧- لا يمكن تناول دواء دون الرجوع للطبيب المعالج
٨- لا يمكن تناول من مريض آخر دون وصفة طبية

أعراض مرض السكر 

وأكدت وزارة الصحة ضرورة  قياس نسبة السكر في الدم عند ظهور هذه الأعراض وتشمل:

1-  الالتهابات المتكررة في أي مكان بالجسم 

2-الجوع والعطش المستمر 

3-كثرة التبول 

 

ووجهت نصائح في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم بضرورة  اللجوء لأقرب طبيب أو مستشفى للكشف والمتابعة وإجراء عدة فحوصات وتحاليل منها تحليل وظائف الكبد ووظائف الكلى وتحليل السكر التراكمي ونسبة الكوليسترول والدهون وتحليل الزلال بالبول وتلك التحاليل يجب إجراؤها عند بداية تشخيص الإصابة بمرض السكر ويتم تكرارها سنويًّا.

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أكدت وزارة الصحة أن مريض السكر في حالة الاكتشاف المبكر للإصابة وضبط معدلات السكر في الدم والمتابعة مع الطبيب بانتظام يمكن أن يعيش سنوات عمره متعايش مع المرض دون أي مشكلات صحية ومضاعفات.

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