بمضبوطات 296 طن سكر ودقيق وأرز...
ضبط 678 قضية حجب سلع عن الأسواق خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية بمختلف المحافظات.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 678 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة (296 طن سلع تموينية أبرزها "53 طن دقيق و20 طن سكر، 12 طن أرز، 80 طن أعلاف حيوانية "- 84 ألف لتر مواد بترولية-18 ألف عبوة سجائر).
ضبط 678 قضية حجب سلع عن الأسواق
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
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