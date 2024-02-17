أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

حادث إيهاب أشرف طالب الدقهلية، واحد من أكثر الجرائم غموضًا في عام 2024 حتى الآن، حيث تم العثور على النصف السفلى لـ جثة الطالب إيهاب أشرف داخل قطعة أرض زراعية فيما يزال البحث عن منفذى الحادث جاريا وما زالوا مجهولين والنصف الآخر من الجثة مفقود.

المعلومات الأولية أشارت إلى أن مرتكبي الحادث البشع طلبوا فدية مالية من أسرة الضحية قبل ساعات من العثور على الجزء السفلي من الجثة داخل قطعة أرض زراعية، وتعرفت أسرة المجنى عليه من ملابسه وحذائه.

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إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول

ويعكف فريق بحث مشكل من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تنسيقًا مع مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية على حل لغز الجريمة التى أصبحت حديث المواطنين.

وتوصل فريق البحث المشكل إلى معلومات هامة فى القضية تساعد فى فك طلاسم القضية خلال الساعات المقبلة.

وأمرت النيابة العامة بالدقهلية، بإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA"، لجثمان طالب الثانوية الذي عثر عليه مشطورًا لنصفين، وملقى داخل جوال بلاستيك على جسر مصرف مائي بمركز الستاموني، ومطابقتها بوالده.

كما تم التحفظ على الجزء السفلي المعثور عليه،داخل ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وذلك لحين العثور على الجزء الثاني من الجثمان، وظهور نتيجة التحليل عن تطابق النتائج.

من هو إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول؟

وقال شهود عيان بأن المجني عليه إيهاب أشرف طالب في الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية مركز للستاموني ؛ خرج من درس خصوصى الساعة ٥ مساء يوم الثلاثاء قبل الماضي، يسير على أقدامه بجوار المقابر، ووثقت كاميرات المراقبة مشاهد للضحية قبل اختفائه.

وأضاف شهود العيان بأن والدة المجنى عليه اتصلت به قبل اختفائه لسرعة العودة إلى المنزل لتناول الإفطار لكونه صائما في ذلك اليوم.

وأشار شهود العيان في أقوالهم، بأن اتصالا هاتفيا ورد إلي أسرة الضحية، قال فيه المتصل: "لا تبحثون عنه هو بحوزتنا ومطلوب فدية 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه".

وطالب بتحويل الأموال على محافظ إلكترونية كثيرة وعلى الفور خرجت أسرة الضحية إلى قسم الشرطة وأبلغت بالواقعة.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء 14 فبراير عثر على جثة في قطعة أرض زراعية والجثة مقسمة إلى نصفين وعثر على جزء السفلي من الجثة فيما يتم البحث عن الجزء الآخر من الجثة.

ودشن عدد من ذوي المجني هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة القبض على الجناة وتحت شعارات "حق ايهاب لازم يرجع - حق إيهاب أشرف مش هيضيع" بعد أن عثر أحد المزارعين على نصف الجثة بمصرف أرض زراعية بين قرية النقعة وقرية 7 ثابت.

قصة إيهاب أشرف عبدالعزيز

وقال شقيق والد المجنى عليه: إن نجل شقيقه خرج لحضور أحد الدروس الخصوصية واتصلت عليه والدته للاطمئنان عليه لتفاجئ بتواصل أحد الأشخاص معهم من تليفون نجلها وطلب فدية مالية مائة ألف جنيه لتحرير نجلهم من الاختطاف وأنهم خارج المحافظة وحاولوا التواصل مرة أخرى ولكن تم إغلاق الهاتف.

وأضاف عم المجني عليه، تم تحرير محضر في قسم الشرطة وبعدها عثر مزارع علي جوال بلاستيك بداخله نصف جثة وأبلغ الأهالى والشرطة وبفتح الجوال تم العثور على الجزء الأسفل من جثمانه والتعرف عليه من خلال ملابسه والحذاء الخاص به.

وبسؤال والده والذى يمتلك معرضا للأدوات منزلية وأبلغ باختفائه منذ يومين قال إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية بقرية الأمل بحفير شهاب الدين بستامونى واطمأنت عليه ثم عاودت الاتصال به مرة أخرى فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد مطالبا إياهم بمبلغ قدره 100 ألف جنيه مؤكدا أن نجلهم معه.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني باختفاء طالب بالصف الأول الثانوي ويدعى إيهاب أشرف عبد العزيز من قرية ٧ ثابت خلال عقب خروجه لدرس خاص بقرية النقعة التابعة للمركز الثلاثاء.

وبسؤال أسرته أكدوا أن آخر اتصال كان مع والدته للاطمئنان عليه، وعندما عاودت الاتصال به فوجئت بشخص غريب يخبرها باختطافه وطلب ١٠٠ ألف جنيه منهم حيث إن والده تاجر أدوات منزلية، وأنهم توجهوا إلى مكان الدرس للبحث عنه وبمراجعة الكاميرات بالقرب من مكان الدرس وجدوا سيارة بدون لوحات كانت تقف بمكان الواقعة.

وبتتبع الكاميرات تبين توجهها إلى الأراضي الزراعية، وأثناء البحث عثروا على شيكارة بها الجزء السفلي لجثمان شخص "ذكر" على جسر أحد المصارف الزراعية وبفحصه تبين أن الجزء الذى عثر عليه هو للشاب المبلغ باختفائه وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

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