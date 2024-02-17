السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان بمشاجرة تسببت بإصابة طفل بكسر في الجمجمة

الاستماع لأقوال شهود
الاستماع لأقوال شهود العيان، فيتو

تجري نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في نشوب مشاجرة بالطوب والزجاج في أبو النمرس، مما أسفر عن إصابة طفل بكسر في الجمجمة.

وأمرت نيابة الجيزة بالاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على أسبابه، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل.

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بين طرفين بسبب أولوية المرور مما تسبب في إصابة طفل 11 سنة، بكسر في الجمجمة، تصادف مروره أثناء نشوب المشاجرة.

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إصابة طفل في مشاجرة بأبو النمرس

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا بنشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بمنطقة ترسا بدائرة المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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