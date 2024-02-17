السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 31 قضية اتجار بالنقد الأجنبى بمضبوطات 38 مليون جنيه

الإتجار بالنقد الأجنبى،فيتو
الإتجار بالنقد الأجنبى،فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

القبض على سيدة وشخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بأسوان

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة  الأخيرة، عن ضبط 31 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه.

Advertisements

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

وعلى جانب آخر تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح الملابس بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس.

 

 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 8 أشخاص لتضررهم من صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

 

 

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إحتياليـًا مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو ( 2,670,000 ) مليون جنيـه مصرى مـن المُبلغين.

 وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي المضاربة بأسعار العملات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام قطاع الأمن العام العملات الأجنبية

مواد متعلقة

القبض على سيدة وشخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بأسوان

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز الإصلاح والتأهيل بدر 2 (صور)

ضبط 43 سلاحا ناريا و6 تجار مخدرات في أسيوط

سقوط لص العدادات سرق 10 عقارات وعصابة استولت على حقيبة أموال بعابدين والمطرية

ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك للنصب على المواطنين

ضبط عصابتين لسرقة المساكن والكابلات الكهربائية في قنا والوادي الجديد

ضبط 50 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في قنا 

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

وزير الخارجية السعودي يرد على موقف الرياض من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية