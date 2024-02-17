ضبط 31 قضية اتجار بالنقد الأجنبى بمضبوطات 38 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 31 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وعلى جانب آخر تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح الملابس بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 8 أشخاص لتضررهم من صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إحتياليـًا مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو ( 2,670,000 ) مليون جنيـه مصرى مـن المُبلغين.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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