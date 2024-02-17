السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

قرارات النيابة في حادث مصرع طفل أثناء اللهو مع أصدقائه بأوسيم

مصرع طفل، فيتو
مصرع طفل، فيتو

تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال أسرة طفل وشهود العيان في واقعة مصرع طفل أوسيم أثناء اللهو مع أصدقائه داخل شقتهم بمنطقة أوسيم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على أسباب الوفاة.

مصرع طفل أثناء لهوه مع أصدقائه بأوسيم

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط طفل أثناء اللهو ووفاته في الحال، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف أسباب الواقعة.

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بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه اثناء لهو طفل أوسيم البالغ من العمر 7 سنوات مع أصدقائه سقط على وجهه مما نتج عنه إصابته بنزيف داخلي لقى مصرعه متأثرا به في الحال وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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