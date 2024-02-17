أغرب الجرائم، "حانوتي" يحتفظ ببقايا جثث محترقة في البيت

في واحدة من أغرب الجرائم، حرص مدير دار جنازات "حانوتي" بالولايات المتحدة الأمريكية على الاحتفاظ ببقايا لجثث في البيت!!

وقد أعلنت شرطة كولورادو، أن مدير إحدى دور الجنازة مطلوب للعدالة بعد العثور على بقايا بشرية محفوظة بشكل غير قانوني داخل منزله.

العثور على بقايا جثث محترقة

جاء ذلك بعد أن عثر عمال نظافة على بقايا جثث محترقة لعشرات الأشخاص بعد طرد مايلز هارفورد في أوائل فبراير من منزله في دنفر، عاصمة هذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة.

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صور لبعض الموتى، فيتو

وعثرت الشرطة في المنزل على سيارة لدفن الموتى فيها جثة امرأة تبلغ 63 عامًا، توفيت قبل 18 شهرًا، بالإضافة إلى مزيد من الصناديق التي تحتوي على رفات.

المفاجأة أن الجثة كانت موضوعة في السيارة منذ وفاة المرأة في أغسطس 2022، بحسب العناصر الأولى للتحقيق.

المتهم، ويدعى مايلز هارفورد، كان يدير دارًا للجنازات في دنفر، أُغلقت في سبتمبر 2022.

وقد صدرت مذكرة اعتقال في حق هذا الرجل البالغ 33 عامًا للاشتباه في إساءة استخدام جثث والتزوير والسرقة، بحسب شرطة دنفر.

الشرطة تعلن نتائج التحقيقات، فيتو

حوادث شائعة في كولورادو

وذكرت الشرطة في بيانها: "كان المحققون على تواصل مع هارفورد الذي كان موجودًا في منطقة دنفر، ويعملون حاليا على تسهيل اعتقاله في إطار مذكرة الاعتقال".

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث شائعة في كولورادو.

وخلال العام الماضي، عُثر على نحو 200 جثة متحللة في دار جنازات مهجورة في مدينة كولورادو سبرينجز، بعد أن اشتكى الجيران من رائحة كريهة.