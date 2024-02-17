الإرشاد البيطري بالإسماعيلية ينظم ندوة حول التأمين على الماشية (صور)

نظمت إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور حامد موسى الأقنص مدير عام المديرية وكيل الوزارة، وبإشراف من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري، والدكتورة نيفين نبيل مدير إدارة الخدمات، ندوة حول التأمين على الماشية.

مكان عقد الندوة

وأقيمت الندوة بمقر الإرشاد الزراعي بقرية طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع صندوق التأمين على الماشية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز محاور الندوة

وتضمنت فاعليات الندوة تقديم توعية إرشادية حول أهمية التأمين على الماشية ضد النفوق الفجائي للحيوانات، وكوارث حريق الحظائر والسرقة، بالإضافة إلى الحديث عن قيمة التعويضات المستحقة في حالات الحوادث.

Advertisements

الرد على تساؤلات المربين

وخلال الندوة تم الرد على تساؤلات المربين وشرح الخدمات المجانية التي يقدمها صندوق التأمين على الماشية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

حضر الندوة كل من المهندس أيمن محمد والمهندس أحمد الشاذلي من صندوق التأمين على الماشية، والدكتور عبد السلام عبد الصبور مدير إدارة مركز الإسماعيلية، والمهندس محمود خفاجي مدير مركز الإرشاد الزراعي بقرية طوسون، وعدد من المزارعين والمربيين.

ومن جهة أخرى تواصل فرق التحصين التابعة لمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير عام المديرية وكيل الوزارة، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

عمل فرق التحصين بالقرى

حيث تقوم فرق التحصين بتكثيف جهودها لتحقيق المستهدف من الحملة وهو تحصين الماشية والأغنام بالقرى والكفور والنجوع للعمل على تحصين وترقيم الماشية بالقرى ولدى صغار المربيين ضمن فعاليات الحملة القومية.

تقديم التوعية من مخاطر المرض

كما تشمل أعمال الحملة تقديم التوعية من مخاطر مرض الجلد العقدي حيث قامت كل من الطبيبتين أسماء السيد وكريمان على بإدارتي الإرشاد بأبوصوير، والتل الكبير بالتوعية عن مرض الجلد العقدي واعراضه وخطورته وأهمية الإقبال علي التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، وذلك في قريتي الـ16 وكفر حسن أفندي بإدارتي التل الكبير وأبوصوير

وكانت قد بدأت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، في الأسبوع الماضي فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي، والجدري الأغنام، وذلك تحت رعاية كل من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى الأقنص مدير عام المديرية وكيل الوزارة، وبإشراف عام من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية.

الهدف والمستهدف من الحملة

وتستهدف الحملة تحصين كافة أنواع الماشية ضد مرض الجلد العقدى والجدري، بالإضافة إلى توعية المزارعين وصغار المربيين من مخاطر مرض الجلد العقدي في الأبقار وكيفية اكتشاف المرض، والوقاية منه، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التى تلحق بالثروة الحيوانية جراء هذا المرض.

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، عدد من الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب، للتوعية المواطنين والمربيين من مخاطر الأمراض التي تصيب الماشية والحيوانات وأثرها على الصحة العامة وصحة الإنسان.

المستهدف من التوعية

وتستهدف الحملات نشر الوعي والتثقيف البيطرى فى مراكز وقرى الإسماعيلية، وذلك من خلال عمل ندوات توعوية بالوحدات الصحية، أو بدور المناسبات بالإضافة إلى طرق الأبواب في المناطق التي تنتشر بها تربية الطيور والماشية.