السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الإرشاد البيطري بالإسماعيلية ينظم ندوة حول التأمين على الماشية (صور)

ندوة حول التأمين
ندوة حول التأمين على الماشية، فيتو

نظمت إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور حامد موسى الأقنص مدير عام المديرية وكيل الوزارة، وبإشراف من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري، والدكتورة نيفين نبيل مدير إدارة الخدمات، ندوة حول التأمين على الماشية.  

حالة الطقس غدا السبت 17-2-2024 في الإسماعيلية

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد معرض أهلًا رمضان (صور)

مكان عقد الندوة 

وأقيمت الندوة بمقر الإرشاد الزراعي بقرية طوسون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع صندوق التأمين على الماشية.  

جانب من فعاليات الندوة، فيتو 
جانب من فعاليات الندوة، فيتو 

أبرز محاور الندوة 

وتضمنت فاعليات الندوة تقديم توعية إرشادية حول أهمية التأمين على الماشية ضد النفوق الفجائي للحيوانات، وكوارث حريق الحظائر والسرقة، بالإضافة إلى الحديث عن قيمة التعويضات المستحقة في حالات الحوادث.  

Advertisements

الرد على تساؤلات المربين 

وخلال الندوة تم الرد على تساؤلات المربين وشرح الخدمات المجانية التي يقدمها صندوق التأمين على الماشية.   

جانب من فعاليات الندوة، فيتو 
جانب من فعاليات الندوة، فيتو 

حضر الندوة كل من المهندس أيمن محمد والمهندس أحمد الشاذلي من صندوق التأمين على الماشية، والدكتور عبد السلام عبد الصبور مدير إدارة مركز الإسماعيلية، والمهندس محمود خفاجي مدير مركز الإرشاد الزراعي بقرية طوسون، وعدد من المزارعين والمربيين. 

ومن جهة أخرى تواصل فرق التحصين التابعة لمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير عام المديرية وكيل الوزارة، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.   

جانب من فعاليات الندوة، فيتو 
جانب من فعاليات الندوة، فيتو 

عمل فرق التحصين بالقرى 

حيث تقوم فرق التحصين بتكثيف جهودها لتحقيق المستهدف من الحملة وهو تحصين الماشية والأغنام بالقرى والكفور والنجوع للعمل على تحصين وترقيم الماشية بالقرى ولدى صغار المربيين ضمن فعاليات الحملة القومية.  

تقديم التوعية من مخاطر المرض 

كما تشمل أعمال الحملة تقديم التوعية من مخاطر مرض الجلد العقدي حيث قامت كل من الطبيبتين أسماء السيد وكريمان على بإدارتي الإرشاد بأبوصوير، والتل الكبير بالتوعية عن مرض الجلد العقدي واعراضه وخطورته وأهمية الإقبال علي التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية، وذلك في قريتي الـ16 وكفر حسن أفندي بإدارتي التل الكبير وأبوصوير 

وكانت قد بدأت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، في الأسبوع الماضي فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي، والجدري الأغنام، وذلك تحت رعاية كل من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى الأقنص مدير عام المديرية وكيل الوزارة، وبإشراف عام من الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية. 

الهدف والمستهدف من الحملة 

وتستهدف الحملة تحصين كافة أنواع الماشية ضد مرض الجلد العقدى والجدري، بالإضافة إلى توعية المزارعين وصغار المربيين من مخاطر مرض الجلد العقدي في الأبقار وكيفية اكتشاف المرض، والوقاية منه، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التى تلحق بالثروة الحيوانية جراء هذا المرض. 

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، عدد من الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب، للتوعية المواطنين والمربيين من مخاطر الأمراض التي تصيب الماشية والحيوانات وأثرها على الصحة العامة وصحة الإنسان.

المستهدف من التوعية 

وتستهدف الحملات نشر الوعي والتثقيف البيطرى فى مراكز وقرى الإسماعيلية، وذلك من خلال عمل ندوات توعوية بالوحدات الصحية، أو بدور المناسبات بالإضافة إلى طرق الأبواب في المناطق التي تنتشر بها تربية الطيور والماشية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية الماشية المربيين التامين

مواد متعلقة

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد معرض أهلًا رمضان (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يوجه بمواصلة مجموعات الدعم بالمدارس

ختام فعاليات برنامج سفراء ضد الفساد في الإسماعيلية (صور)

بسبب موجة الطقس السيئ، الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ترفع حالة الاستعداد القصوى

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

الأهلي يدرس سفر أليو ديانج إلى الخارج للعلاج

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية