الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد معرض أهلًا رمضان (صور)

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، فيتو

تفقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، بمركز شباب الشيخ زايد "مركز التنمية الشبابية" بجوار حديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية.  
 

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التأكد من توافر السلع الأساسية  

وتفقد "أنيس" المعرض للتأكد من توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تهم المواطنين، وكذلك التأكد من بيعها بأسعار مناسبة، وعلى جودة المنتجات المعروضة، مع استمرار توافرها بالمعرض، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لافتًا أن المعرض سيستمر لمدة شهر، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك. 

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جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

أبرز المعروضات بمعرض أهلا رمضان 

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك وياميش رمضان، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وأدوات منزلية وغيرها. 

جانب من الجولة، فيتو 

 

شديدات على تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة  

وشدد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بضرورة مراقبة المعرض بشكل دائم، للتأكد من توافر كافة المنتجات بجودة متميزة وبأسعار مخفضة على مدار مدة إقامة المعرض.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

وكان قد وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة مراقبة معرض أهلا رمضان بشكل دائم، للتأكد من توافر كافة المنتجات بجودة متميزة وبأسعار مخفضة على مدار مدة إقامة المعرض.  

سبب تبكير المعرض 

و أكد محافظ الإسماعيلية، أن تبكير موعد افتتاح معرض "أهلا رمضان"، ليبدأ من شهر فبراير الجاري، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة من خلال معارض "أهلًا رمضان". 

 

جانب من الجولة، فيتو 

افتتاح معرض أهلا رمضان  

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شهد يوم الأربعاء الماضي، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، بمركز شباب الشيخ زايد "مركز التنمية الشبابية" بجوار حديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث الإسماعيلية.  

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، المهندس أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. 

وتفقد "بشارة" ومرافقوه المعرض للتأكد من توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذلك التأكد من بيعها بأسعار مناسبة، وعلى جودة المنتجات المعروضة، مع استمرار توافرها بالمعرض، بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لافتًا أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك. 

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك وياميش رمضان، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وأدوات منزلية وغيرها. 

وعلى هامش الافتتاح، التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع لهم للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم، ومناقشة عدد من القضايا العامة معهم.
 

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