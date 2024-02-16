الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يوجه بمواصلة مجموعات الدعم بالمدارس

الدكتور محمد بحيري
الدكتور محمد بحيري وكيل تعليم الإسماعيلية، فيتو

وجه الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، مديري الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور. 

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وجاء ذلك من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها.  

 

اختيار الطلاب للمعلمين 

ولفت وكيل تعليم الإسماعيلية إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين الذين سيؤدون المحاضرات ومجموعات الدعم المدرسي. 

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متابعة القنوات التعليمية 

وأشار الدكتور محمد بحيري إلى أنه يجب متابعة قنوات مدرستنا 1 و2 و3 والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، وضرورة الإعلان عن جداولها بلوحة الإعلانات داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها إلى جانب الصفحات الإعلامية بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية داخل وخارج المدرسة وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والاهتمام بالرحلات الترفيهية والثقافية والعلمية والاهتمام بالمشروعات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن ورفع الوعى الثقافي لدى طلاب المدارس.  

 

تفعيل الغياب الإلكتروني 

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم علي تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب والاهتمام بحضور الطلاب وجذب الطلاب للمدارس بتفعيل الأنشطة المتنوعة وعدم التراخي مع الطلاب والتشديد على الحضور اليومي للطلاب. 

 

تفعيل مبادرة 1000 مدير مدرسة 

وكان الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية عقد اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية والوكلاء وموجهى العموم بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وذلك لمناقشة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لاختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديري مدارس. 

 

ووجه بتقديم جميع سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وخبراتهم في التدريس. 

 

وأكد وكيل الوزارة أن تعليم الإسماعيلية يسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية لتحقيق مناخ آمن للطلاب بالمدارس. 

 

شدد على ضرورة المتابعة اليومية للمدارس علي أرض الواقع ومحاولة إيجاد حلول سريعة لأي مشكلات طارئة بالمدارس وفق الإمكانات المتاحة وتكريم وإبرازالعناصر المتميزة من المدرسين والطلاب والاهتمام بهم ومتابعة فرق المتابعة والموجهين بالمدارس لتهيئة مناخ تعليمي آمن بالمدراس. 

 

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