السبت 17 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

حفل القرن، محمد منير ورامي صبري يشعلان أضخم حفلات التجمع الخامس (صور)

محمد منير ورامي صبري،
محمد منير ورامي صبري، فيتو

أحيا الكينج محمد منير، واحدة من أضخم حفلاته الغنائية بالتجمع الخامس أمس الجمعة، وهو الحفل الذي عرف باسم حفل القرن وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل محمد منير ورامي صبري  

وقدم محمد منير عددًا من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم “الكون كله بيدور” و“حرية” وغيرهم.

كما تضمن الحفل أيضًا فقرة خاصة للمطرب رامي صبري والذي أمتع جمهوره أيضًا بعدد من أغانيه ومن أبرزها أغنية بين الخيطان والتي شهدت تفاعل كبير من الجمهور.

محمد منير يروج للحفل

وروج محمد منير للحفل من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث شارك بوستر الحفل مؤكدًا أنه سيكون حفلًا أسطوريًّا.

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إضافة إلى أن الكينج محمد منير دعا الجمهور إلى شراء تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي الذي يتيح التذاكر بجميع فئاتها.

وقرر مسؤولو الحفل أن التبرع بجزء من إيرادات الحفل للأشقاء في فلسطين عن طريق مؤسسة الهلال الأحمر، فيما يدعم هذا الحفل الأسر المنتجة والشباب الموهوبة.

 

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