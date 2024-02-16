إقبال جماهيري كبير على حفل محمد منير ورامي صبري وشارموفرز (صور)

شهد حفل محمد منير، ورامي صبري وفريق شارموفرز المقام في التجمع الخامس إقبالا جماهيريا كبير.

حفل التجمع الخامس

ومن المفترض أن يقدم الكينج محمد منير خلال حفله بالتجمع الخامس باقة من أغانيه الشهيرة كما يغني كل من رامي صبري وفريق شارموفرز فقرة غنائية مميزة.

محمد منير يروج للحفل

وروج محمد منير للحفل من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث شارك بوستر الحفل مؤكدًا أنه سيكون حفلا أسطوريا.

إضافة إلى أن الكينج محمد منير دعا الجمهور لشراء تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي الذي يتيح التذاكر بجميع فئاتها.

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وقرر مسؤولو الحفل أن التبرع بجزء من إيرادات الحفل للأشقاء في فلسطين عن طريق مؤسسة الهلال الأحمر، فيما يدعم هذا الحفل الأسر المنتجة والشباب الموهوبة.