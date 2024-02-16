السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

إقبال جماهيري كبير على حفل محمد منير ورامي صبري وشارموفرز (صور)

حفل منير ورامي صبري
حفل منير ورامي صبري وشارموفرز، فيتو

شهد حفل محمد منير،  ورامي صبري وفريق شارموفرز المقام في التجمع الخامس إقبالا جماهيريا كبير.

حفل التجمع الخامس 

ومن المفترض أن يقدم الكينج محمد منير خلال حفله بالتجمع الخامس باقة من أغانيه الشهيرة كما يغني كل من رامي صبري وفريق شارموفرز فقرة غنائية مميزة.

محمد منير يروج للحفل

وروج محمد منير للحفل من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث شارك بوستر الحفل مؤكدًا أنه سيكون حفلا أسطوريا.

إضافة إلى أن الكينج محمد منير دعا الجمهور لشراء تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي الذي يتيح التذاكر بجميع فئاتها.

Advertisements

وقرر مسؤولو الحفل أن التبرع بجزء من إيرادات الحفل للأشقاء في فلسطين عن طريق مؤسسة الهلال الأحمر، فيما يدعم هذا الحفل الأسر المنتجة والشباب الموهوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

محمد منير الكينج محمد منير حفلات محمد منير رامي صبري

مواد متعلقة

جزء من الأرباح لصالح ضحايا غزة، تفاصيل حفل محمد منير ورامي صبري وشارموفرز

محمد منير وشيرين وأصالة وروبي «الأبرز».. حفلات عيد الحب 2024 في الوطن العربي

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية