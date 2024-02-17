السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

سفير موسكو لدى أمريكا: تعليقات واشنطن عن وفاة نافالني تدخل في شؤوننا وحجة لفرض عقوبات

نافالني، فيتو
نافالني، فيتو

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن تعليقات واشنطن بشأن وفاة أليكس نافالني هي محاولة أخرى غير مقبولة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.


وأضاف: "من الضروري فهم كل الحقائق المتعلقة بـ وفاة نافالني، لكن واشنطن مستعدة بالفعل لاستخدامها كسبب لفرض عقوبات جديدة.

وأضاف: "ومع ذلك، فإن السياسيين المحليين (في الولايات المتحدة) لا يريدون الانتظار وقد ألقوا اللوم بالفعل على السلطات الروسية في كل شيء إنهم يبحثون عن سبب لفرض عقوبات إضافية.. وهذه محاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الجمعة، في تصريحات صحفية تعليقًا على وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني: إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن التقارير عن وفاة الناشط والمعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن غير صحيحة.

كانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، أعلنت أمس الجمعة، وفاة السجين أليكسي نافالني، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.

وأوضح بايدن خلال كلمته في البيت الأبيض، أن السلطات الروسية  ستروي قصتها، لكن لا شك فيها أن بوتين مسئول عن وفاة المعارض الروسي.

وتابع إن الرئيس الروسي  لا يؤثر فقط على مواطني دول أخرى مثل أوكرانيا، بل يؤثر أيضًا على شعبه.

وزعم  أن وفاة الناشط في السجن دليل آخر على وحشية فلاديمير بوتين وحكومته،مدعيا: "لقد عارض دائمًا فساد وعنف حكومة بوتين، التي قامت في المقابل بتسميمه واعتقلته وأدانته بارتكاب جرائم باطلة ووضعته في الحبس الانفرادي  وكل هذا لم يكن كافيًا لمنعه من قتله".  

وقال إن الناشط: "كان دائمًا صوت الحقيقة، حتى في السجن، مدعيًا: "بعد أن حاول بوتين اغتياله عام 2020، كان بإمكانه أن يعيش في المنفى بالخارج وبسلام، لكنه بدلًا من ذلك عاد إلى روسيا، وهو يعلم أنه كان من الممكن أن يتم اعتقاله أو قتله، نافالني  لقد عمل دائمًا لأنه يؤمن ببلده.

 

وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بيانًا على موقعها جاء فيه: "أليكسي نافالني توفي في المنشأة الإصلاحية رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي".
وفي السياق نفسه، أكد أطباء الطوارئ وفاة المحكوم عليه، وجار تحديد أسباب الوفاة.

 

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