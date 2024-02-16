الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

ساويرس، فيتو
ساويرس، فيتو

نعى رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، اليوم، المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي أعلنت السلطات الروسية وفاته فى زنزانته، في الدائرة القطبية الشمالية.

ساويرس ينعى المعارض الروسي أليكسي نافالني

وكتب ساويرس فى منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "أكس" فى سياق تعليقه على وفاة أليكسي نافالني: "رحمك الله عشت بطلًا ومت بطلا، اللهم انتقم من قاتله".

وأعلنت مصلحة السجون في روسيا، في وقت سابق اليوم، وفاة أليكسي نافالني في زنزانته، بالدائرة القطبية الشمالية

 

واشتهر نافالني بأنه المعارض الأقوى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان يقضي عقوبة سجن مدتها 19 عاما، بتهم يعتقد أنها بدوافع سياسية.

قضاء أليكسي نافالني حكم بالسجن 19 عاما

ونقل أليكسي نافالني، أواخر العام الماضي إلى سجن في مستعمرة في القطب الشمالي، يعد من أقسى السجون في البلاد.

أليكسي نافالني، فيتو

وقال المسؤولون الروس في السجن الواقع منطقة يامالو نيننيتس إنه شعر "بوعكة صحية" بعد المشي صباحا، وأنه كاد يفقد الوعي مباشرة، وأن فرقة الإسعاف تدخلت لإنقاذ حياته دون جدوى.

 

واتهمت عدة جهات دولية النظام الروسي، بالتورط فى التخلص من حياة المعارض الأبرز للرئيس بوتين.

روسيا تعلن التحقيق فى وفاة نافالني 

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، إطلاق تحقيق إجرائي في ملابسات وفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني في أحد السجون.

وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، "عن حزنه العميق لـ وفاة نافالني"، داعيا لمعرفة كل الحقائق عن وفاته.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن روسيا "المسئولة الوحيدة" عن وفاة نافالني.

فيما اعتبر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن وفاة نافالني "مأساة فظيعة في حال تأكدت".

بايدن يتهم بوتين بالتورط فى قتل أليكسي نافالني

من جانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة،  في تصريحات صحفية تعليقا علي وفاة أليكسي نافالني: إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن التقارير عن وفاة الناشط والمعارض الروسي في السجن غير صحيحة.

 وأوضح بايدن خلال كلمته في البيت الأبيض، أن السلطات الروسية  ستروي قصتها، لكن لا شك فيها أن بوتين مسئول عن وفاة المعارض الروسي.

وتابع إن الرئيس الروسي  لا يؤثر فقط على مواطني دول أخرى مثل أوكرانيا، بل يؤثر أيضًا على شعبه.

وقال أن وفاة الناشط في السجن دليل آخر على وحشية فلاديمير بوتين وحكومته،مدعيا: "لقد عارض دائمًا فساد وعنف حكومة بوتين، التي قامت في المقابل بتسميمه واعتقلته وإدانته بارتكاب جرائم باطلة ووضعته في الحبس الانفرادي  وكل هذا لم يكن كافيًا لمنعه من قتله".  

اعتقل في أقسى سجون روسيا، معلومات عن أليكسي نافالني أقوى معارض لبوتين بعد وفاته داخل محبسه

الخارجية الروسية: على أمريكا انتظار تقرير الطبيب الشرعي بشأن وفاة نافالني

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