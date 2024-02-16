بايدن يحمل الرئيس بوتين مسئولية وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية تعليقا علي وفاة المعارض الروسي اليكسي نافالني: إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن التقارير عن وفاة الناشط والمعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن غير صحيحة.

بايدن يعلق علي وفاة اليكسي نافالني

وأوضح بايدن خلال كلمته في البيت الأبيض، أن السلطات الروسية ستروي قصتها، لكن لا شك فيها أن بوتين مسئول عن وفاة المعارض الروسي.

وتابع إن الرئيس الروسي لا يؤثر فقط على مواطني دول أخرى مثل أوكرانيا، بل يؤثر أيضًا على شعبه.

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بايدن يهاجم بوتين بسبب نافالني

وزعم أن وفاة الناشط في السجن دليل آخر على وحشية فلاديمير بوتين وحكومته،مدعيا: "لقد عارض دائمًا فساد وعنف حكومة بوتين، التي قامت في المقابل بتسميمه واعتقلته وأدانته بارتكاب جرائم باطلة ووضعته في الحبس الانفرادي وكل هذا لم يكن كافيًا لمنعه من قتله".

وقال إن الناشط "كان دائما صوت الحقيقة، حتى في السجن، مدعيا:"بعد أن حاول بوتين اغتياله عام 2020، كان بإمكانه أن يعيش في المنفى بالخارج وبسلام، لكنه بدلًا من ذلك عاد إلى روسيا، وهو يعلم أنه كان من الممكن أن يتم اعتقاله أو قتله، نافالني لقد عمل دائمًا لأنه يؤمن ببلده.