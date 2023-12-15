أهمها شرب الكثير من السوائل، علاج الهربس الفموي بالمنزل والأدوية

الهربس الفموي هو عدوى يسببها فيروس الهربس البسيط ويسبب الفيروس تقرحات مؤلمة على الشفاه واللثة واللسان وسقف الفم وداخل الخدين كما يمكن أن يسبب أعراض مثل الحمى وآلام في العضلات.

يؤثر فيروس الهربس البسيط على البشر فقط وتحدث تقرحات الفم بشكل شائع عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين، ولكنها يمكن أن تؤثر على الأشخاص في أي عمر وفي أي وقت من السنة.

الهربس الفموي، فيتو

يصاب الأشخاص بـالهربس عن طريق لمس اللعاب أو الأغشية المخاطية أو الجلد المصاب ونظرًا لأن الفيروس شديد العدوى، فقد أصيب معظم الأشخاص بنوع فرعي واحد على الأقل من الهربس قبل البلوغ.

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بعد أن يصيبك فيروس الهربس ينتقل إلى 3 مراحل.

العدوى الأولية: يدخل الفيروس الجلد أو الغشاء المخاطي ويتكاثر وخلال هذه المرحلة، قد تتطور تقرحات الفم وأعراض أخرى، مثل الحمى.

قد لا يسبب الفيروس أي تقرحات وأعراض وقد لا تعرف أنك تمتلكه وهذا ما يسمى العدوى بدون أعراض.

وتحدث العدوى بدون أعراض مرتين أكثر من المرض الذي تظهر عليه الأعراض.

أعراض الهربس الفموي

فترة الحضانة: بالنسبة للهربس الفموي، فإن المدة الزمنية بين الاتصال بالفيروس وظهور الأعراض، فترة الحضانة هي 2-12 يومًا ومعظم الناس في المتوسط ​​حوالي 4 أيام.

مدة المرض: تستمر العلامات والأعراض من 2 إلى 3 أسابيع، وقد تحدث الحمى والتعب وآلام في العضلات والتهيج.

يحدث الألم أو الحرق أو الوخز أو الحكة في موقع الإصابة قبل ظهور القروح ثم تظهر مجموعات من البثور وتتحلل هذه البثور بسرعة، وعند رؤيتها تظهر على شكل قرحات رمادية صغيرة ضحلة على قاعدة حمراء وبعد بضعة أيام، تصبح متقشرة أو مصابة بالجرب وتبدو أكثر جفافًا وأكثر أصفرارًا

القروح الفموية: يحدث الألم الشديد الناجم عن هذه القروح في البداية، مما يجعل الأكل والشرب صعبًا.

قد تحدث القروح على الشفاه واللثة ومقدمة اللسان وداخل الخدين والحلق وسقف الفم.

وقد تمتد أيضًا إلى أسفل الذقن والرقبة.

قد تصبح اللثة منتفخة بشكل طفيف وحمراء وقد تنزف.

غالبًا ما تنتفخ العقد الليمفاوية في الرقبة وتصبح مؤلمة.

وبالنسبة للأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات من العمر، قد يسبب الهربس ألمًا في الحلق مع تقرحات سطحية وطبقة رمادية على اللوزتين.

علاج الهربس الفموي بالرعاية الذاتية في المنزل

استخدم أسيتامينوفين أو إيبوبروفين لعلاج الحمى وآلام العضلات.

شرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف.

العلاج الطبي للهربس الفموي

يشمل العلاج استخدام أدوية الحمى وتناول الكثير من السوائل.

الهربس الفموى، فيتو

ويمكن وصف مخدر موضعي مثل ليدوكائين لتخفيف الألم.

ويوجد دواء عن طريق الفم أو الوريد لعلاج الهربس ولكن لا ينصح به للأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة طبيعي ويتم استخدامه فقط للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أسابيع، أو الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد وفقًا لموقع "Webmd" الطبي.

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى دخول المستشفى:

المصابون بعدوى موضعية شديدة

الأشخاص الذين انتشرت العدوى إلى أجهزة الأعضاء الأخرى

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الأفراد الذين يعانون من الجفاف والذين يحتاجون إلى الترطيب الوريدي

الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أسابيع