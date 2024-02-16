طرق علاج فتق الحجاب الحاجز بالمنزل، ومتى تكون الجراحة ضرورية؟

يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يندفع الجزء العلوي من المعدة للأعلى من خلال الحجاب الحاجز إلى منطقة الصدر، ولا يسبب فتق الحجاب الحاجز أعراضًا دائمًا، وقد تشمل أعراض فتق الحجاب الحاجز حرقة المعدة، والارتجاع الحمضي، وألم في الصدر.

ما هو فتق الحجاب الحاجز؟

الحجاب الحاجز هو عضلة كبيرة تقع بين البطن والصدر، ويمكن استخدام هذه العضلة للمساعدة على التنفس وعادة، تكون المعدة تحت الحجاب الحاجز ولكن في الأشخاص الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز يندفع جزء من المعدة إلى الأعلى من خلال العضلات.

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الحجاب الحاجز، فيتو

أنواع فتق الحجاب الحاجز

يوجد بشكل عام نوعان من فتق الحجاب الحاجز: فتق الحجاب الحاجز المنزلق والفتق الثابت أو المريئي.

انزلاق فتق الحجاب الحاجز

وهذا هو النوع الأكثر شيوعا من فتق الحجاب الحاجز، ويحدث ذلك عندما تنزلق المعدة والمريء إلى داخل الصدر وخارجه خلال الفجوة، ويميل الفتق المنزلق إلى أن يكون صغيرًا، وهي عادة لا تسبب أي أعراض، وقد لا تتطلب العلاج.

فتق الحجاب الحاجز ثابت

هذا النوع من الفتق ليس شائعًا، والمعروف أيضا باسم فتق المريء.

في الفتق الثابت، يندفع جزء من المعدة عبر الحجاب الحاجز ويبقى هناك ومعظم الحالات ليست خطيرة ولكن هناك خطر أن يتم حظر تدفق الدم إلى المعدة، وإذا حدث ذلك، فإنه يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة ويعتبر حالة طبية طارئة.

أعراض فتق الحجاب الحاجز

من النادر أن يتسبب فتق الحجاب الحاجز الثابت في ظهور أعراض، وإذا واجهت أي أعراض، فعادةً ما يكون سببها حمض المعدة أو الصفراء أو الهواء الذي يدخل إلى المريء، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

حرقة المعدة التي تزداد سوءًا عند الاستلقاء

ارتجاع المريء

ألم في الصدر

صعوبة في البلع

التجشؤ

جراحة فتق الحجاب الحاجز

في بعض الأحيان يكون العلاج الجراحي مطلوبًا لإصلاح فتق الحجاب الحاجز الأكبر حجمًا وعلاج أعراض حرقة المعدة، ويتم استخدام جراحة فتق الحجاب الحاجز إذا لم يكن من الممكن السيطرة على أعراض الارتجاع بنجاح باستخدام الأدوية أو إذا كان لديك نوع من الفتق يسمى فتق المريء العملاق، المعروف أيضًا باسم المعدة داخل الصدر.

أنواع الجراحة

في حين أنه يمكن علاج فتق الحجاب الحاجز في كثير من الأحيان بتغيير نمط الحياة أو الأدوية، فقد يحتاج بعض الأشخاص إلى عملية جراحية لإصلاح فتق الحجاب الحاجز.

وقد تتضمن عملية جراحية لإصلاح فتق الحجاب الحاجز شد الحجاب الحاجز وسحب المعدة للأسفل من تجويف الصدر إلى البطن.

سيوصي الجراح بإجراء عملية جراحية بناءً على المرحلة التي وصل إليها فتق الحجاب الحاجز.

تشمل الخيارات الجراحية الشائعة:

جراحة إصلاح الفجوة، وتستخدم هذه الجراحة الغرز والشبكات الاصطناعية لتضييق وتقليل حجم الفجوة المتضخمة، وهي الفتحة الموجودة في الحجاب الحاجز التي يمر عبرها المريء في طريقه إلى المعدة، ويمنع المعدة من الانتفاخ لأعلى خلال الفجوة ويستخدم في المراحل المبكرة من فتق الحجاب الحاجز.

نيسن تثنية القاع، ويتضمن هذا الإجراء استخدام الغرز لتغليف الجزء العلوي من المعدة، والذي يسمى قاع المعدة، حول الجزء السفلي من المريء من أجل تثبيت المعدة في مكانها أسفل فجوة الحجاب الحاجز، وتخلق الغرز ضغطًا في نهاية المريء مما يمنع حمض المعدة والطعام من التدفق من المعدة.

رأب المعدة كوليس نيسن، تُستخدم هذه الجراحة لإطالة المريء لدى المرضى الذين يعانون من أشكال أكثر تعقيدًا من فتق الحجاب الحاجز بسبب تقصير المريء، وفي هذا الإجراء سيستخدم الجراح أنسجة من الجزء العلوي من معدتك لتوسيع المريء.

خيارات العلاج لفتق الحجاب الحاجز

معظم حالات فتق الحجاب الحاجز لا تحتاج إلى علاج، وعادة ما يحدد وجود الأعراض العلاج إذا كنت تعاني من الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة، فقد يتم علاجك بالأدوية أو الجراحة إذا لم تنجح.

الأدوية

وتشمل الأدوية التي قد يصفها الطبيب ما يلي:

مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية(OTC) لتحييد حمض المعدة

حاصرات مستقبلات H2 الموصوفة طبيًا والتي تقلل إنتاج الحمض

مثبطات مضخة البروتون التي تصرف بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية لمنع إنتاج الحمض، مما يمنح المريء وقتًا للشفاء

النظام غذائي

يسبب فتق الحجاب الحاجز أعراض ارتجاع حمض المعدة، وتغيير النظام الغذائي يمكن أن يقلل من الأعراض وفقًا لموقع “healthline” الطبي، وقد يكون من المفيد تناول وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، ويجب أيضًا تجنب تناول الوجبات أو الوجبات الخفيفة خلال ساعات قليلة من الذهاب إلى السرير.

وتوجد أيضًا بعض الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة بالحرقة، فكر في تجنب:

طعام حار

شوكولاتة

الأطعمة المصنوعة من الطماطم

مادة الكافيين

بصل

الحمضيات

الكحول

وتشمل الطرق الأخرى لتقليل الأعراض ما يلي:

التوقف عن التدخين

رفع رأس السرير بما لا يقل عن 6 بوصات

تجنب الانحناء أو الاستلقاء بعد تناول الطعام

أسباب وعوامل الخطر لفتق الحجاب الحاجز

السبب الدقيق لفتق الحجاب الحاجز غير معروف، ففي بعض الأشخاص قد يؤدي الإصابة أو أي ضرر آخر إلى إضعاف الأنسجة العضلية وهذا يجعل من الممكن للمعدة الدفع عبر الحجاب الحاجز.

فتق الحجاب الحاجز، فيتو

سبب آخر هو ممارسة الكثير من الضغط (بشكل متكرر) على العضلات المحيطة بالمعدة، يمكن أن يحدث هذا عندما:

السعال

القيء

اجهاد أثناء حركات الأمعاء

رفع الأشياء الثقيلة

ويولد بعض الأشخاص أيضًا بثغرة كبيرة بشكل غير طبيعي، وهذا يسهل على المعدة التحرك من خلاله.

وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفتق الحجاب الحاجز ما يلي:

بدانة

شيخوخة

التدخين

قد لا تتمكن من تجنب فتق الحجاب الحاجز تمامًا، ولكن يمكن تجنب تفاقم الفتق عن طريق:

فقدان الوزن الزائد

عدم الاجهاد أثناء حركات الأمعاء

الحصول على المساعدة عند رفع الأشياء الثقيلة

تجنب الأحزمة الضيقة وبعض تمارين البطن

