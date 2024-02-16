الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

قاض في نيويورك يمنع ترامب من رئاسة أي مؤسسة في الولاية لـ 3 سنوات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن قاضيا في نيويورك منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد  ترامب وآخرين من رئاسة أي مؤسسة في الولاية لـ3 سنوات.

وواجه ترامب العديد من الاتهامات والقضايا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح أول رئيس في واشنطن يصدر ضده حكم بالسجن وتصدر له صحيفة جنائية.

رفض دعوى ترامب ضد معد برامج 

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، أن القضاء البريطاني رفض دعوى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد  ترامب ضد معد تقارير بشأن علاقاته المفترضة مع روسيا.

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وأمرت هيئة محلفين اتحادية، الرئيس الأمريكي السابق  بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار، في قضية تشهير.والحكم الذي صدر لصالح إي. جين كارول التي اتهمت ترامب بتشويه سمعتها كصحفية محل ثقة من خلال إنكاره اغتصابها منذ قرابة ثلاثة عقود، لم يتطلب إلا أقل من ثلاث ساعات لتتوصل هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة رجال وامرأتين إليه.

وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة عشرة ملايين دولار.وحكمت لها هيئة المحلفين بتعويضات مكافئة قيمتها 18.3 مليون دولار تعويضات تأديبية بقيمة 65 مليون دولار.

فرض تعويض على ترامب 

وقاضت كارول (80 عامًا) ترامب في نوفمبر 2019 بسبب إنكاره قبل خمسة أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرجدورف جودمان في مانهاتن بولاية نيويورك.

ويقول ترامب (77 عامًا) إنه لم يسمع قط عن كارول وإنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات مذكراتها.

وكان ترامب قد حضر إلى المحكمة في وقت سابق وخرج غاضبًا ليعود لاحقا للمرافعات الختامية. ولم يكن حاضرا عندما قرأ كاتب المحكمة قرار لجنة المحلفين.

وبعد صدور الحكم، تحدّثت محامية ترامب ألينا هابا فقط لتشكر موظفي المحكمة. وتبادل أحد المحلفين ابتسامة مع كارول بينما غادر أعضاء هيئة المحلّفين التسعة قاعة المحكمة.

وقال القاضي لويس كابلان لهيئة المحلفين بعد صدور الحكم: "من الواضح بالنسبة إلي.. أنكم كنتم متنبهين".

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