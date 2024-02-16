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محافظات

تضامن المنيا : تسجيل 28 حالة في اليوم الأول لـ حملة هنوصلك لذوي الهمم

تضامن المنيا: تسجيل 28 حالة في اليوم الأول لحملة هانوصلك لذوي الهمم

تسجيل 28 حالة في
تسجيل 28 حالة في اليوم الأول لـ حملة هنوصلك،فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، عن انطلاق حملة "هانوصلك" داخل المحافظة، والتي تستهدف تقديم مليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي ذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبرعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

انطلاق حملة هانوصلك 

يشارك في الحملة مكتب تأهيل بندر المنيا، ويتمركز في مؤسسة صناع الحياة، حيث تم تسجيل إجمالي 17 حالة على منظومة الخدمات خلال الحملة، وجاري استخراج البطاقة لحالة واحدة، مما يصل إجمالي المشاركين إلى 18 حالة. 

 

وفى سياق متصل، مكتب تأهيل سمالوط وقد تم تسجيل إجمالي 26 حالة على منظومة الخدمات خلال الحملة، وجاري الطباعة لحالتين، مما يصل إجمالي المشاركين إلى 28 حالة. 

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