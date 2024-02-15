بعد إشادة بوتين بـ"بايدن"، ترامب يعلق: شعرت بالإهانة (فيديو)

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن مؤخرا، إهانة.

وقال ترامب إنه بداية شعر بالإهانة حين اختار بوتين بايدن بدل الرئيس الأمريكي السابق عندما سئل عمن تفضل بلاده كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا تعليقا على تصريح الرئيس الروسي إنه "مجرد مجاملة منه".

TRUMP: “Putin came out and he said 'I'd much rather have Biden be president'... That's a war that never would've happened if I was president.”



pic.twitter.com/IK4oddDnQZ — ALX 🇺🇸 (@alx) February 15, 2024

وتابعف: "كثير من الناس سيقولون إن ذلك سيئ للغاية... لا على الإطلاق، إنها تصريحات جيدة".

كما اعتبر المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي الأمريكي أن منافسه اللدود، بايدن، قدم هدية لا تقدر بثمن لبوتين، ألا وهي أوكرانيا. ورأى أنه من الطبيعي أن يفضل سيد الكرملين الرئيس الأميركي الحالي عليه، مؤكداً أنه الرئيس الوحيد الذي لم يقدم أي شيء إلى روسيا.



كما ذكر مجدداً بقدرته على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشدداً على أنه لو كان في سدة الرئاسة لما كان سمح أصلا باندلاع تلك الحرب.

وقال: "لقد قدم لي بوتين للتو إطراء مهماً.. إذ أكد أنه يفضل أن يكون بايدن رئيسًا .. هذا أمر جيد للغاية على عكس ما قد يظن البعض"

كما اعتبر أنه آلم بوتين في بعض القرارات التي اتخذها خلال رئاسته، مشيراً إلى أنه "وضع حدا لخط نورد ستريم، وأوقف الاتفاق خلال فترة ولايته .. لكن بايدن أعاده للحياة لاحقاً"

واعتبر بوتين أن وجود جو بايدن في منصب الرئاسة الأمريكية أفضل بالنسبة لروسيا، مقارنة بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب.

Advertisements

وقال بوتين في حديث صحفي إن بايدن "شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بمواقفه وهو سياسي مخضرم".

وتجمع آلاف الأشخاص في مدينة تشارلستون الأمريكية بولاية ساوث كارولينا في لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات.

وأعرب معظم المشاركين في الاجتماع عن ثقتهم في أنه بدون عودة ترامب إلى السلطة ستنتهي الولايات المتحدة.